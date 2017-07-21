Süper Loto sonuçları 20 Temmuz: İkramiye katlanmaya devam ediyor! (MPİ)

Süper Loto sonuçları belli oldu, geçtiğimiz haftalarda uzun bir devir serisinin ardından Ankara'dan bir kişiyi milyoner yapan Süper Loto'da yeni bir devir serisi başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 509. hafta sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? Süper Loto'da 5 bilenler ne kadar ikramiye aldı? İşte 21 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçlarına dair detaylar...

Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezlerinen olan Süper Loto’da yeni bir devir serisi başladı. Onlarca hafta devrettikten sonra geçtiğimiz günlerde tek kişiye çıkarak tarihinin en büyük ikramiyelerinden birini veren Süper Loto’da dünün sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 6 şanslı numarayı kimse doğru tahmin edemedi ve büyük ikramiye ikinci kez haftaya devretti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 TEMMUZ

Süper Loto’nun dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen çekilişiyle 20 Temmuz tarihli sonuçlar belli oldu, şanslı numaralar şu şekilde: 2-3-27-51-53-54

SÜPER LOTO SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından şu şekilde belirlendi, 13 Temmuz tarihli 508. hafta sonuçlarına göre şanslı numaralar şu şekilde; 24-27-28-36-39-40