Süper Loto sonuçları 20 Temmuz: İkramiye katlanmaya devam ediyor! (MPİ)

Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezlerinen olan Süper Loto’da yeni bir devir serisi başladı. Onlarca hafta devrettikten sonra geçtiğimiz günlerde tek kişiye çıkarak tarihinin en büyük ikramiyelerinden birini veren Süper Loto’da dünün sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 6 şanslı numarayı kimse doğru tahmin edemedi ve büyük ikramiye ikinci kez haftaya devretti.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 TEMMUZ
Süper Loto’nun dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen çekilişiyle 20 Temmuz tarihli sonuçlar belli oldu, şanslı numaralar şu şekilde: 2-3-27-51-53-54
SÜPER LOTO SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Geçtiğimiz hafta Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından şu şekilde belirlendi, 13 Temmuz tarihli 508. hafta sonuçlarına göre şanslı numaralar şu şekilde; 24-27-28-36-39-40