Süper Loto sonuçları 22 Haziran: İkramiye inanılmaz boyutlara ulaştı!

Süper Loto sonuçları belli oldu, Süper Loto’nun süper devri sürmeye devam ediyor. Süper Loto’da kazanan şanslı numaralar hangileri oldu? 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto’da 5 bilenler kaç para aldı ve kaç kişi 5 şanslı numarayı doğru şekilde tahmin etti? İşte yüzbinlerce kişiyi bayilere akın ettiren Süper Loto’nun 22 Haziran tarihli sonuçları ve süper devrin ikramiye dağılımı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 HAZİRAN
Süper Loto’da ikramiyenin devleştiği 22 Haziran tarihli çekilişin sonuçları şu şekilde; 505. haftanın kazandıran numaraları; 03, 05, 20, 37, 44 ve 48 olarak belirlendi.
SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI
Süper Loto’da devir sürerken 22 Haziran tarihli çekiliş sonuçlarına göre ikramiye şu şekilde dağıtıldı.
|6 bilen kişi sayısı :
|10. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|25.066.109,96TL
|5 bilen kişi sayısı :
|113
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|12.003,30TL
|4 bilen kişi sayısı :
|7.529
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|193,65TL
|3 bilen kişi sayısı :
|167.014
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|15,05 TL
SÜPER LOTO’DA EN BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Süper Loto’da en büyük ikramiye 12 Mart 2009’da verilmiş ve 49 milyon 817 bin 807 lirayı 2 kişi paylaşmıştı.