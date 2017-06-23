Süper Loto sonuçları 22 Haziran: İkramiye inanılmaz boyutlara ulaştı!

Süper Loto devrede devrede ilerliyor, ikramiye rekora koşuyor. Süper Loto haftalardır devrediyor, devirli Süper Loto'nun büyük ikramiyesinin önümüzdeki hafta 30 milyonu geçmesi bekleniyor. Süper Loto'nun bu haftaki sonuçları nasıl oldu, Süper Loto'da şanslı numaralar hangileri oldu ve kaç para kazandı? İşte Süper Loto'nun 22 Haziran tarihli 10. devrini gerçekleştirdiği çekilişin sonuçları...

Süper Loto sonuçları belli oldu, Süper Loto’nun süper devri sürmeye devam ediyor. Süper Loto’da kazanan şanslı numaralar hangileri oldu? 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto’da 5 bilenler kaç para aldı ve kaç kişi 5 şanslı numarayı doğru şekilde tahmin etti? İşte yüzbinlerce kişiyi bayilere akın ettiren Süper Loto’nun 22 Haziran tarihli sonuçları ve süper devrin ikramiye dağılımı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 HAZİRAN

Süper Loto’da ikramiyenin devleştiği 22 Haziran tarihli çekilişin sonuçları şu şekilde; 505. haftanın kazandıran numaraları; 03, 05, 20, 37, 44 ve 48 olarak belirlendi.

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Süper Loto’da devir sürerken 22 Haziran tarihli çekiliş sonuçlarına göre ikramiye şu şekilde dağıtıldı.

6 bilen kişi sayısı : 10. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25.066.109,96TL 5 bilen kişi sayısı : 113 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.003,30TL 4 bilen kişi sayısı : 7.529 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 193,65TL 3 bilen kişi sayısı : 167.014 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,05 TL

SÜPER LOTO’DA EN BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Süper Loto’da en büyük ikramiye 12 Mart 2009’da verilmiş ve 49 milyon 817 bin 807 lirayı 2 kişi paylaşmıştı.