Süper Loto sonuçları 23 Şubat: Devirli ikramiye için çekildi!

23 Şubat tarihli 488. hafta Süper Loto sonuçları belli oldu. Peki haftanın çekilişinde hangi numaralar çıktı. İşte 2 haftadır devrederek ikramiyesi büyüyen Süper Loto'da haftanın şanslı numaraları...

Son iki haftadır yaşanan devirlerden sonra bu hafta 2 devirli ikramiye için Süper Loto çekilişi yapıldı. Peki Süper Loto sonuçları ne oldu, bu hafta 3 milyonu aşan para ödülünü bilmeyi başaran çıktı mı? MPİ’nin saat 21.15’te gerçekleştirdiği çekilişte 23 Şubat tarihli 488. hafta çekilişinin numaralarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. İkramiye dağılımı ise 21.30 civarı belli olacak ve MPİ tarafından açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek..

Haftanın numaraları: 5, 19, 20, 29, 36, 40

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Önceki haftanın Süper Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar şunlardı: 6-10-28-29-47-53. Geçtiğimiz haftanın Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 2. devir gerçekleşmişti ve 23 Şubat taihli bu haftanın çekilişine 3 milyon TL’ye yakın bir ikramiye miktarı devretmişti.