Süper Loto sonuçları 29 Haziran: Süper ikramiye daha da büyüyor!

Sürekli büyüyen ikramiyesiyle nam salan Süper Loto çekilişinde bir hafta daha devirle kapandı. Süper Loto bu akşam gerçekleştirilen 29 Haziran tarihli çekilişiyle 11. devrini tamamladı. 6 bilen kimse çıkmayınca gelecek haftaya sarkan ikramiyenin 35 milyonu geçmesi bekleniyor. 506 nolu 29 Haziran tarihli Süper Loto çekilişine göre kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı haberimizin devamında….
SÜPER LOTO’DA KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto’da haftanın şanslı numaraları Milli Piyango İdaresi tarafından şu şekilde belirlendi; 4-20-21-32-43-47
SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI
|6 bilen kişi sayısı :
|11. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|30.453.075,89TL
|5 bilen kişi sayısı :
|156
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|10.744,90TL
|4 bilen kişi sayısı :
|9.547
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|189,00TL
|3 bilen kişi sayısı :
|194.575
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|15,95 TL
SÜPER LOTO’DA ŞİMDİYE KADAR EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
Süper Loto'da bazı rakamların çıkış sayıları diğerlerine göre önde olarak göze çarpıyor. Süper Loto'da 505. hafta itibariyle en çok çıkan numaralar şu şekilde:
35 sayısı şimdiye kadar 77 kere
13 sayısı şimdiye kadar 73 kere
37 sayısı şimdiye kadar 73 kere
1 sayısı şimdiye kadar 68 kere
45 sayısı şimdiye kadar 65 kere
17 sayısı şimdiye kadar 63 kere