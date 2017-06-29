Süper Loto sonuçları 29 Haziran: Süper ikramiye daha da büyüyor!

Süper Loto'da beklenen sonuçlar belli oldu. Zengin olma hayaliyle büyük ikramiyeyi kazanmak için Süper Loto oynayan vatandaşların umutları gelecek haftaya kaldı. Süper Loto'da bu haftada 6 şanslı sayıyı kimse bilemedi ve 11. devir gerçekleşti. Süper Loto sonuçlarına göre 5 bilenler kaç para aldı? Gelecek hafta ikramiye ne kadar olacak? İşte 29 Haziran akşamına renk katan Süper Loto çekilişi hakkında ayrıntılar...

Sürekli büyüyen ikramiyesiyle nam salan Süper Loto çekilişinde bir hafta daha devirle kapandı. Süper Loto bu akşam gerçekleştirilen 29 Haziran tarihli çekilişiyle 11. devrini tamamladı. 6 bilen kimse çıkmayınca gelecek haftaya sarkan ikramiyenin 35 milyonu geçmesi bekleniyor. 506 nolu 29 Haziran tarihli Süper Loto çekilişine göre kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı haberimizin devamında….

SÜPER LOTO’DA KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto’da haftanın şanslı numaraları Milli Piyango İdaresi tarafından şu şekilde belirlendi; 4-20-21-32-43-47

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı : 11. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 30.453.075,89TL 5 bilen kişi sayısı : 156 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.744,90TL 4 bilen kişi sayısı : 9.547 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 189,00TL 3 bilen kişi sayısı : 194.575 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,95 TL

SÜPER LOTO’DA ŞİMDİYE KADAR EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Süper Loto'da bazı rakamların çıkış sayıları diğerlerine göre önde olarak göze çarpıyor. Süper Loto'da 505. hafta itibariyle en çok çıkan numaralar şu şekilde:

35 sayısı şimdiye kadar 77 kere

13 sayısı şimdiye kadar 73 kere

37 sayısı şimdiye kadar 73 kere

1 sayısı şimdiye kadar 68 kere

45 sayısı şimdiye kadar 65 kere

17 sayısı şimdiye kadar 63 kere