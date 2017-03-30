Süper Loto sonuçları 30 Mart: İşte MPİ Süper Loto sonucu, haftanın sayıları

Süper Loto sonuçları belli oldu. Son yedi haftadır devir eden Süper Loto'da büyük ikramiye 16 milyonu aşınca sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto 30 Mart çekilişi yapıldı. Peki Süper Loto'da altı bilen çıktı mı? Yoksa Süper Loto yine devir mi etti? İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

Süper Loto sonuçları belli oldu. Son yedi haftadır devir eden Süper Loto'da büyük ikramiye 16 milyonu aşınca sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto 30 Mart çekilişi yapıldı. Peki Süper Loto'da altı bilen çıktı mı? Yoksa Süper Loto yine devir mi etti? İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi bu akşam yapıldı. 16 milyon lirayı aşan büyük ikramiyesi ile oyunseverlerin büyük ilgisini gören Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 493. kez çekilişi gerçekleştirildi. Peki büyük ikramiyeyi kim kazandı? Süper Loto’da altı bilen çıktı mı? İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

Süper Loto 493. hafta kazandıran numaraları; 2, 3, 35, 38, 40 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto 30 Mart çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. Süper Loto haftaya yapılacak çekilişe 16 milyon 527 bin 37 lira 56 kuruş devir etti.

30 Mart Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 66 kişi 13 bin 719 lira yetmişer kuruş, 4 bilen 4 bin 306 kişi 225 lira yetmişer kuruş ve 3 bilen 99 bin 956 kişi 16 lira seksener kuruş ikramiye kazandılar.

Süper Loto’da dağıtılacak toplam ikramiye 20 milyon 83 bin 662 lira, büyük ikramiyenin ise 16 milyon 527 bin 37 lira olduğu açıklandı.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Loto’da geçen haftanın kazandıran numaralar; 10, 13, 18, 38, 41, 52 olarak belirlendi. Fakat Süper Loto’da geçen hafta altı bilen çıkmadı ve 13 milyon 617 bin 71 lira otuz kuruş olan büyük ikramiye 7. kez devir etti.

23 Mart Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 102 kişi 8 bin 45 lira altmışar kuruş, 4 bilen 4 bin 895 kişi 180 lira onar kuruş ve 3 bilen 101 bin 449 kişi 15’er lira ikramiye kazandılar.