Süper Loto sonuçları: 5 buçuk milyon lira… 23 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları (Milli Piyango)

Süper Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 23 Kasım Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Noter huzurunda belirlenen kazandıran numaralar haberimizde. Süper Loto MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. İşte bu haftanın sonuçları...

Heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları canlı yayında belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez oyunu Süper Loto’da kazandıran numaralar yapılan canlı çekilişle açıklandı. Devirli Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Google üzerinde 23 Kasım’da kazandıran numaralara dair aramalarını sürdürüyor. Milli Piyango idaresi sonuçları 21.15'te yapılan canlı yayın ile belirliyor ve 21.45'e kadar mpi.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Bu hafta büyük ikramiye 5 milyon 537 bin lira olarak belirlendi. Süper Loto sonuçlarına göre belli olan altı şanslı rakam haberimizde. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. İşte detaylar…

23 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ Ankara Balgat Binası'nda yapılan canlı yayın ile Süper Loto çekiliş gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Devirli ikramiye kimin oldu? İşte 6 rakamı da doğru tahmin etmesi en zor MPİ oyunu Süper Loto 527. hafta kazandıran numaralar;

4, 10, 13, 20, 33, 39





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 526. çekilişi gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Haftanın sonuçlarını en hızlı şekilde Sözcü’de öğrenebilirsiniz. İşte MPİ 16 Kasım Süper Loto çekiliş sonucu…

12, 14, 24, 30, 31, 45

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.



