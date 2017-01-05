Süper Loto sonuçları 5 Ocak 2017: Milli Piyango Süper Loto çekilişi canlı izle

Süper Loto sonuçları canlı yayında belli oluyor! Son beş haftadır devir eden ve büyük ikramiyesi 10 milyon liraya yaklaşan Süper Loto'da heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto 481. hafta çekilişinde altı bilen çıkacak mı yoksa devir edecek merakla bekleniyor. Süper Loto çekilişini haberimizdeki canlı yayın linki ile izleyebilir ve anında kuponunuzu sorgulayabilirsiniz.

Süper Loto sonuçları canlı yayında belli oluyor! Son beş haftadır devir eden ve büyük ikramiyesi 10 milyon liraya yaklaşan Süper Loto'da heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto 481. hafta çekilişinde altı bilen çıkacak mı yoksa devir edecek merakla bekleniyor. Süper Loto çekilişini haberimizdeki canlı yayın linki ile izleyebilir ve anında kuponunuzu sorgulayabilirsiniz.

Süper Loto sonuçları canlı yayında belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe akşamı çekilişi yapılan Süper Loto, son beş haftadır altı bilen çıkmadığı için devir ediyor. Geçen hafta yaklaşık 7.5 milyon lira devreden Süper Loto’da heyecan büyük. 5 Ocak 2017 tarihli Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 10 milyon lirayı bulması bekleniyor. Aşağıdaki verdiğimiz Milli Piyango İdaresi canlı yayın linki ile 481. hafta Süper Loto çekilişini naklen izleyebilir ve kuponunuzu anında kontrol edebilirsiniz.

Süper Loto Sonuçları 5 Ocak 2017 Canlı İzle

SÜPER LOTO SONUÇLARINDA GEÇEN HAFTA

Süper Loto 480. hafta kazandıran numaraları; 13, 16, 20, 27, 32 ve 53 olarak belirlendi.

29 Aralık Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmayınca 7 milyon 586 bin 768 lira atmış dört kuruş olan ikramiye bu akşam yapılacak çekilişe devir etti.

29 Aralık Süper Loto sonuçlarında 5 bilen 58 kişi 9.795,20 TL kazandı, 4 bilen 3425 kişi ise 177,85 TL kazandı. İkramiye dağılımına göre 3 şanslı numara bilen 71.994 kişi ise 14,65 TL kazandı.