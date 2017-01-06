Süper Loto sonuçları 5 Ocak: Çılgın ikramiye giderek büyüyor!

5 Ocak tarihli 481. hafta Süper Loto sonuçları belli oldu ve büyük ikramiye yine devretti. Önümüzdeki hafta Süper Loto çılgın bir ikramiye için çekilecek. İşte 5 Ocak Süper Loto sonuçları, haftanın numaraları ve ikramiye dağılımı...

5 Ocak tarihli 481. hafta Süper Loto sonuçları belli oldu ve büyük ikramiye yine devretti. Önümüzdeki hafta Süper Loto çılgın bir ikramiye için çekilecek. İşte 5 Ocak Süper Loto sonuçları, haftanın numaraları ve ikramiye dağılımı...

Patron çıldırdı derler ya dün belli olan haftanın Süper Loto sonuçları da gösterdi ki büyük ikramiye miktarı çılgın bir rakama doğru gidiyor. 5 Ocak tarihli 481. hafta çekilişinde 6. kez kimse altı bilmeyi başaramayınca 9 milyon TL’lik devir gerçekleşti. Bu devir miktarı ve önümüzdeki hafta artacak katılım miktarı ile büyük ikramiyenin 12 milyona erişmesi bekleniyor. Peki bu hafta büyük ikramiye alınamamış olsa da diğer ikramiye kalemlerinde ne kadar para dağıtılıyor. İşte 5 Ovak Süper Loto sonuçları, haftanın numaraları ve kazanılan ikramiye miktarları…

Haftanın numaraları: 8, 14, 19, 25, 27, 31

Süper Loto 5 Ocak 2017 tarihli çekilişinde ikramiye dağılımı şöyle oldu: 5 bilen 83 kişi 7 bin 689’ar lira, 4 bilen 4 bin 253 kişi 161 lira altmışar kuruş, 3 bilen 83 bin 512 kişi ise 14 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar.

Çekiliş öncesi MPİ tarafından Süper Loto çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye 12 milyon 145 bin 256 lira, büyük ikramiye ise 9 milyon 638 bin 87 lira olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARINDA GEÇEN HAFTA

Süper Loto 480. hafta kazandıran numaraları; 13, 16, 20, 27, 32 ve 53 olarak belirlendi.

29 Aralık Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmayınca 7 milyon 586 bin 768 lira atmış dört kuruş olan ikramiye bu akşam yapılacak çekilişe devir etti.

29 Aralık Süper Loto sonuçlarında 5 bilen 58 kişi 9.795,20 TL kazandı, 4 bilen 3425 kişi ise 177,85 TL kazandı. İkramiye dağılımına göre 3 şanslı numara bilen 71.994 kişi ise 14,65 TL kazandı.