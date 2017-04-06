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Süper Loto sonuçları: (6 Nisan) 20 milyon devretti

Süper Loto'da kazandıran numaralar yapılan canlı yayının ardından belli oldu. İşte 6 Nisan 494. hafta Süper Loto'da kazandıran numaralar...

21:196 Nisan 2017
Gündem
Süper Loto sonuçları: (6 Nisan) 20 milyon devretti
Süper Loto'da kazandıran numaralar yapılan canlı yayının ardından belli oldu. İşte 6 Nisan 494. hafta Süper Loto'da kazandıran numaralar...

Perşembe günlerinin vazgeçilmez oyunu Süper Loto’da kazandıran numaralar yapılan canlı çekilişle açıklandı. 6 Nisan tarihli Süper Loto sonuçlarına göre 20 milyonluk büyük ikramiye gelecek haftaya devretti.

494. hafta Süper Loto’da kazandıran numaralar:  04 – 08 – 14 – 16 – 32 – 49

super-loto

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şu şekilde oldu; 5 bilen 117 kişi 10 bin 431 lira onar kuruş, 4 bilen 8 bin 70 kişi 162 lira yetmişer kuruş ve 3 bilen 158  bin 637 kişi 14 lira 20 beşer kuruş ikramiye kazandı.

 

Son güncelleme: 21:4706.04.2017
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