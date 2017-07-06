Süper Loto sonuçları 6 Temmuz: İnanılmaz ikramiye Ankara’da tek kişiye!

Haftalardır devreden ve artık inanılmaz boyutlara gelen Süper Loto ikramiyesi sahibini arıyor. İkramiye arttıkça Süper Loto için bayilere koşan sayısı artıyor, çok sayıda kişi Süper Loto sonuçlarını doğru tahmin etmek için çabalıyor. Süper Loto'da haftanın şanslı numaraları hangileri oldu diye merak eden vatandaşlar zengin olan kuponun kendilerinde olması umuduyla internete akın etti. Sonuçlara göre dev 37 milyon dolaylarındaki ikramiye Ankara Keçiören'de tek kişiye çıktı. İşte 6 Temmuz Süper Loto sonuçlarına dair detaylar...

Binlerce vatandaş Süper Loto sonuçlarını bekliyordu ve dev ikramiyenin sahibini belirleyecek olan şanslı numaralar Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle canlı yayında belirlendi. Süper Loto’da haftanın sonuçlarına göre ikramiyenin hangi numaralar isabet ettiğini aşağıda görebilirsiniz. Süper Loto’da ikramiye dağılımı da Süper Loto’da şanslı numaraların belirlenmesinin ardından belli oldu, dev ikramiye Ankara Keçiören’e isabet etti. Süper Loto’nun büyük ikramiyesi tek kişinin oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 TEMMUZ

54 farklı numara arasından 6 tanesini doğru bilme kuralına dayanan Süper Loto’da her kolon 2 lira karşılığında oynanıyor. İşte zengin olma umuduyla kupon dolduran vatandaşların merak ettiği 6 Temmuz tarihli 507. hafta Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar…

Haftanın kazanan numaraları: 02-05-24-39-45-49

SÜPER LOTO SONUÇLARINA GÖRE İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 37.764.956,65TL 5 bilen kişi sayısı : 195 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.667,50TL 4 bilen kişi sayısı : 12.729 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 192,35TL 3 bilen kişi sayısı : 269.211 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,65 TL

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto'da 506. hafta itibariyle en çok çıkan numaralar şu şekilde:

35 sayısı şimdiye kadar 77 kere

13 sayısı şimdiye kadar 73 kere

37 sayısı şimdiye kadar 73 kere

1 sayısı şimdiye kadar 68 kere

45 sayısı şimdiye kadar 65 kere

17 sayısı şimdiye kadar 63 kere

Süper Loto’da geçen hafta kazanan numaralar ise şu şekilde: 4-20-21-32-43-47