Süper Loto sonuçları 9 Mart: 5. devir ile büyük ikramiye 8 milyonu geçti!

9 Mart tarihli 490. hafta Süper Loto sonuçları MPİ tarafından ilan edildi. Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz 4 hafta olduğu gibi yine devir gerçekleşti ve büyük ikramiye 9 milyon TL'ye yaklaştı. İşte haftanın Süper Loto sonuçları, çekilişte çıkan numarlar ve ikramiye dağılımı...

9 Mart tarihli 490. hafta Süper Loto sonuçları MPİ tarafından ilan edildi. Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz 4 hafta olduğu gibi yine devir gerçekleşti ve büyük ikramiye 9 milyon TL'ye yaklaştı. İşte haftanın Süper Loto sonuçları, çekilişte çıkan numarlar ve ikramiye dağılımı...

9 Mart tarihli Süper Loto sonuçları ilan edildi ve kolon fiyatı olarak MPİ’nin en pahalı oyunu olan Süper Loto’da 5. devir gerçekleşti. Bilindiği gibi Süper Loto’da MPİ’nin diğer şans oyunlarında olduğu gibi bir devir sınırlaması bulunmuyor. 5. kez devreden Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 8.5 milyon TL’yi geçti. Gerçekleşen devirler şansını deneyenlerin sayısını da artırıyor ki böylece ikramiye miktarı her geçen hafta daha yüksek bir oranla artıyor İşte 490. haftanın Süper Loto sonuçları, çekilişte çıkan numarlar ve ikramiye dağılımı…