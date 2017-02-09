9 Şubat 2017 Süper Loto sonuçları: 486. hafta Süper Loto devir etti!

Süper Loto sonuçları haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 9 Şubat 2017 tarihli Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. Süper Loto yaklaşık birbuçuk milyon lira ikramiye haftaya devir etti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi ...

Süper Loto sonuçları haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 9 Şubat 2017 tarihli Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. Süper Loto yaklaşık birbuçuk milyon lira ikramiye haftaya devir etti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi ...

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 9 Şubat 2017 tarihli Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve yaklaşık 1.5 milyon lira haftaya yapılacak çekilişe devir etti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

Süper Loto 486. haftanın kazandıran numaraları; 20, 23, 27, 29, 40 ve 48 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 413 bin 721 lira 3 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şu şekilde oldu; 5 bilen 47 kişi 9 bin 358 lira beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 456 kişi 192 lira ellişer kuruş ve 3 bilen 51 bin 928 kişi 15 lira yetmişer kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2017

Süper Loto’nun geçen hafta yapılan çekilişi büyük heyecana neden oldu. 9 hafta üst üste devir eden Süper Loto’da ikramiyenin 20 milyonu geçecek olması oyunusevenler tarafında heyecanla takip edildi. Bir umut ile doldurulan kuponlar bayilere teslim edildikten sonra çekiliş saati heyecanla beklendi. Fakat Süper Loto’da biriken 21 milyonluk ikramiye Ankara’dan bir kişiye nasip oldu.

Süper Loto’da 485. haftanın kazandıran numaralar: 14 – 17 – 18 – 43 – 47 – 49’u doğru tahmin eden talihli kişi tam tamına 21 milyon 32 bin 70 lira onbeş kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şu şekilde oldu; 5 bilen 117 kişi 9 bin 731 lira yirmişer kuruş, 4 bilen 6 bin 132 kişi 199 lira seksen beşer ve 3 bilen 136 bin 889 kişi 15 lira kırkar kuruş ikramiye kazandı.