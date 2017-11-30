Süper Loto sonuçları: Büyük ikramiye 7 buçuk milyon! 30 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonucu (Milli Piyango)

Süper Loto sonuçları her perşembe 30 Kasım'da da Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişinde sonuçlara göre büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? Veraset ve İntikal Vergisinde yapılan değişiklik ile artık şans oyunlarından artık yüzde 20 vergi alınacak. Süper Loto MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. İşte MPİ Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar...

Geçen hafta devreden Süper Loto’da haftanın sonuçlarını öğrenmek isteyenler Google üzerinden ‘Süper Loto sonuçları’ araması yapıyor. Haberimizden kazandıran numaralara ve Süper Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Canlı yayında belli olan Süper Loto sonuçlarına göre 30 Kasım'da büyük ikramiye 7 milyon 669 bin 872 lira. Büyük ikramiyeyi kazaqnma şansı en zor olan şans oyununda çoklu çekiliş işaretlemek sureti ile aynı kupon 2, 3, 4 hafta da oynanabiliyor. Haberimizden kazandıran numaralara ve MPİ 30 Kasım Süper Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 KASIM 2017

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 30 Kasım 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde…

Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde: 1, 23, 33, 36, 47, 54

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

MPİ Ankara Balgat Binası’nda yapılan canlı yayın ile Süper Loto çekiliş gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Devirli ikramiye kimin oldu? İşte 6 rakamı da doğru tahmin etmesi en zor MPİ oyunu Süper Loto 527. hafta kazandıran numaralar;

4, 10, 13, 20, 33, 39

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

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