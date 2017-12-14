Süper Loto sonuçları: 12 milyon devretti! MPİ 14 Aralık Süper Loto sonucu (Milli Piyango)

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto sonuçlarını açıkladı. Süper Loto sonuçlarına göre devirli ikramiye 12 milyon 292 bin 619 lira oldu. Peki bu hafta kazanan oldu mu? Süper Loto sonuçlarına göre 14 Aralık ikramiye dağılımı canlı yayından 15 dakika sonra belli oluyor. İşte MPİ şans oyunları sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...

21.15’te Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen 530. hafta Süper Loto çekilişi sonuçları şekillendi. 5 haftadır devreden Süper Loto ikramiyesi 12 milyonu buldu. Büyük ikramiyeye tahmin etmesi en zor sayısal oyunda şanslı 6 rakamı haberimizden öğrenebilirsiniz. İkramiyenin büyümesi ile vatandaşlar MPİ 14 Aralık Süper Loto sonuçlarını en hızlı şekilde öğrenip, kuponlarını kontrol etmek istiyor. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. İşte şanlı rakamlar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 ARALIK 2017

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Bu hafta en çok kazandıran şans oyununda büyük ikramiye 12 milyona yaklaştı. Kazandıran numaralar belli olurken ikramiye dağılımı Milli Piyango İdaresi tarafından henüz belirlenmedi. 14 Aralık 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde;

5, 10, 19, 20, 38, 39

Süper Loto sonuçlarına göre 6. devir gerçekleşti. Umutlar haftaya kaldı.





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 529. çekiliş gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Haftanın sonuçlarını en hızlı şekilde Sözcü'de öğrenebilirsiniz. İşte geçen haftanın sonuçları;

1, 6, 9, 11, 45, 49

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.