Süper Loto sonuçları: Büyüdükçe büyüyor… İşte dev ikramiyeli 15 Aralık Süper Loto sonuçları!

Canlı yayında yapılan çekiliş ile Süper Loto kazandıran numaralar belli oldu. Haftalardır devreden Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da büyük ikramiyeyi bilen olmadı. Süper Loto sonuçlarını bekleyen şans oyunu tutkunları bir noktada hayal kırıklığına, diğer noktada ise yeni hafta için, yeni umutlara yelken açtı. İşte haftanın Süper Loto sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonrasında şanslı rakamlar belirlendi ve MPİ’nin resmi sitesinden yayınlandı. Ancak 14 Aralık tarihli Süper Loto çekilişine göre hiçbir kupon 6 numarayı aynı anda bilemedi ve ikramiye gelecek haftaya devretti. Önümüzdeki hafta Süper Loto'yu kazanan olursa söz konusu Süper Loto talihlisi Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde çeyrek biletle kazanılacak ikramiyeye yakın bir para kazanacak…

HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 ARALIK

Umutları haftaya bırakan Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde; 14 Aralık 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde; 5, 10, 19, 20, 38, 39

Süper Loto sonuçlarına göre 6. devir gerçekleşti. Umutlar haftaya kaldı.

SÜPER LOTO İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.