Süper Loto sonuçları: Süper Loto sonuçları 2 hafta daha devrederse…

Süper Loto tahmini zor şans oyunları arasında yer alıyor. Süper Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi ve Süper Loto sonuçları belirlendi. Ancak 54 sayıdan doğru olan 6 tanesini bulmaya dayanan Süper Loto'da kimse şanslı numaraları bilemedi ve Süper Loto devretti... İkramiye 10 milyona yaklaştı!

Süper Loto sonuçları 5 haftadır devrediryor ve ikramiye gittikçe büyüyor. Dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen 529. hafta Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 sayıyı doğru tahmin eden yine çıkmadı ve ikramiye yine devretti. Süper Loto ikramiyesi, yeni yıl yaklaşırken Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine odaklanan vatandaşların da dikkatini çekti.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ, YILBAŞI ÇEYREK BİLET İKRAMİYESİNE YAKLAŞTI

Süper Loto’da 7 Aralık çekilişi tamamlandı ve devreden sonuçla 9.882.351,38 TL’ye ulaştı. Yılbaşı özel çekilişinde ikramiye 61 milyon TL olarak belirlenmişti, çeyrek bilete düşen ikramiye ise, 15.250.000 TL’ye denk geliyor, Süper Loto’nun iki hafta daha devretmesi halinde bu ikramiyeye ulaşması bekleniyor.

İŞTE 7 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI



Süper Loto oyununun 529. çekiliş gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Haftanın sonuçlarını en hızlı şekilde Sözcü’de öğrenebilirsiniz. İşte MPİ 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu…

1, 6, 9, 11, 45, 49