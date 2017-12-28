Süper Loto sonuçları: Yine devretti, ikramiye uçuyor! MPİ 28 Aralık çekiliş sonucu (Milli Piyango)

28 Aralık Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Şans oyunu tutkunları bu hafta da bayilere koştu Süper Loto kuponlarını doldurdu ve sonuçlara kavuştu. Ancak dev ikramiye bu hafta devretti. 6 bilen çıkmadı. Kazandıran numaraları tahmin etmesi en zor oyun olan Süper Loto'da bu hafta devretmesini sağlayan 6 numara haberimizde. İşte sonuçlar...

532. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Vatandaşlar kuponları kontrol etmek için google üzerinden Süper Loto sonuçlarına ulaşmak istiyor. Milli Piyango İdaresi noter huzurunda yaptığı çekilişle 28 Aralık Süper Loto sonuçlarını açıkladı. Devirli MPİ Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Google üzerinde Süper Loto sonuçlarına dair aramalarını sürdürüyor. Son haftalarda devreden Süper Loto’da ikramiye büyüdü, büyüyen ikramiyeyi kazanmayı hedefleyen şans oyunu tutkunları bayilere akın ederek Süper Loto oynadı. Bu hafta da 6 rakamı doğru tahmin eden olmadı. İşte 28 Aralık Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 28 Aralık 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde:

7, 20, 33, 39, 40 48

GEÇEN HAFTA SONUCU

Süper Loto oyununun 531. çekilişİ gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Haftanın sonuçlarını en hızlı şekilde Sözcü’de öğrenebilirsiniz. İşte MPİ 21 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu…

4, 7, 27, 35, 36, 40

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.