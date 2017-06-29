Süper Loto’da en çok çıkan numaralar: Hedef 30 Milyon TL!

10 haftadır devreden Süper Loto'da bugün yapılacak çekilişle beraber ikramiyenin 30 milyona ulaşması bekleniyor. Zengin olma umuduyla birçok kişi Süper Loto bayilerine koşacak, son günde kuponlarını yatıracak. Peki Süper Loto'da şimdiye kadar en çok çıkan numaralar neler? Süper Loto'da kazanma ihtimali yüzde kaç? İşte kazananı milyoner yapacak Süper Loto'yla ilgili detaylar...

Süper Loto geleneği bozmadı ve devrede devrede ilerledi. Haftalardır Süper Loto’da devreden ikramiye devleşti, 30 milyona yaklaştı. Bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişte binlerce kişi Süper Loto’da şanslı rakamları tahmin eden kuponun kendilerinde olup olmadığını kontrol edecek. Süper Loto’da bazı rakamların çıkış sayıları diğerlerine göre önde olarak göze çarpıyor.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Süper Loto’da 505. hafta itibariyle en çok çıkan numaralar şu şekilde:

35 sayısı şimdiye kadar 77 kere

13 sayısı şimdiye kadar 73 kere

37 sayısı şimdiye kadar 73 kere

1 sayısı şimdiye kadar 68 kere

45 sayısı şimdiye kadar 65 kere

17 sayısı şimdiye kadar 63 kere

SÜPER LOTO’DA TUTTURMA İHTİMALİ

Süper Loto’da 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165’te 1 olarak denk geliyor. Bu küçük ihtimale ortak olmak isteyen milyonlar Süper Loto bayilerine koşuyor.