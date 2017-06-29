Süper Loto’da en çok çıkan numaralar: Hedef 30 Milyon TL!

Süper Loto geleneği bozmadı ve devrede devrede ilerledi. Haftalardır Süper Loto’da devreden ikramiye devleşti, 30 milyona yaklaştı. Bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişte binlerce kişi Süper Loto’da şanslı rakamları tahmin eden kuponun kendilerinde olup olmadığını kontrol edecek. Süper Loto’da bazı rakamların çıkış sayıları diğerlerine göre önde olarak göze çarpıyor.
SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
Süper Loto’da 505. hafta itibariyle en çok çıkan numaralar şu şekilde:
35 sayısı şimdiye kadar 77 kere
13 sayısı şimdiye kadar 73 kere
37 sayısı şimdiye kadar 73 kere
1 sayısı şimdiye kadar 68 kere
45 sayısı şimdiye kadar 65 kere
17 sayısı şimdiye kadar 63 kere
SÜPER LOTO’DA TUTTURMA İHTİMALİ
Süper Loto’da 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165’te 1 olarak denk geliyor. Bu küçük ihtimale ortak olmak isteyen milyonlar Süper Loto bayilerine koşuyor.