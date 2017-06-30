Süper Loto’da sonuçlar belli oldu! Gelecek hafta hedef 35 milyon!

Süper Loto sonuçlarının açıklanmasıyla yüzbinlerce kişi internete akın etti ve Süper Loto sonuçlarını sorgulamaya başladı. Süper Loto sonuçları 10 haftadır devredince, Süper Loto oynayan sayısında belirgin bir artış gözlenmişti. Süper Loto’nun haftalardır süren geleneği bozulmadı ve bu hafta da büyük ikramiye devretti. 6 şanslı numarayı bilen kimse çıkmayınca Süper Loto gelecek haftaya devretti 30.5 milyon civarına kadar yükselen ikramiyenin gelecek hafta 35 milyon civarında olması bekleniyor.
SÜPER LOTO’DA GÜNÜN KAZANAN NUMARALARI
SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI
|6 bilen kişi sayısı :
|11. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|30.453.075,89TL
|5 bilen kişi sayısı :
|156
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|10.744,90TL
|4 bilen kişi sayısı :
|9.547
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|189,00TL
|3 bilen kişi sayısı :
|194.575
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|15,95 TL
SÜPER LOTO’DA ŞİMDİYE KADAR EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
Süper Loto'da bazı rakamların çıkış sayıları diğerlerine göre önde olarak göze çarpıyor. Süper Loto'da 505. hafta itibariyle en çok çıkan numaralar şu şekilde:
35 sayısı şimdiye kadar 77 kere
13 sayısı şimdiye kadar 73 kere
37 sayısı şimdiye kadar 73 kere
1 sayısı şimdiye kadar 68 kere
45 sayısı şimdiye kadar 65 kere
17 sayısı şimdiye kadar 63 kere