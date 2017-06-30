Süper Loto’da sonuçlar belli oldu! Gelecek hafta hedef 35 milyon!

Süper Loto sonuçları açıklandı, milyonları kazanma umuduyla Süper Loto sonuçlarını kontrol eden birçok vatandaş, bu hafta hayal kırıklığına uğradı fakat gelecek hafta için umutlandı. Süper Loto'da 6 bilen kimse çıkmadı ve dev ikramiye haftaya devretti. Bu hafta 5 bilenler ise 10 bin 744 Lira aldı. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve ikramiye dağılımına dair detaylar...

Süper Loto sonuçlarının açıklanmasıyla yüzbinlerce kişi internete akın etti ve Süper Loto sonuçlarını sorgulamaya başladı. Süper Loto sonuçları 10 haftadır devredince, Süper Loto oynayan sayısında belirgin bir artış gözlenmişti. Süper Loto’nun haftalardır süren geleneği bozulmadı ve bu hafta da büyük ikramiye devretti. 6 şanslı numarayı bilen kimse çıkmayınca Süper Loto gelecek haftaya devretti 30.5 milyon civarına kadar yükselen ikramiyenin gelecek hafta 35 milyon civarında olması bekleniyor.

SÜPER LOTO’DA GÜNÜN KAZANAN NUMARALARI

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı : 11. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 30.453.075,89TL 5 bilen kişi sayısı : 156 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.744,90TL 4 bilen kişi sayısı : 9.547 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 189,00TL 3 bilen kişi sayısı : 194.575 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,95 TL

SÜPER LOTO’DA ŞİMDİYE KADAR EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Süper Loto'da bazı rakamların çıkış sayıları diğerlerine göre önde olarak göze çarpıyor. Süper Loto'da 505. hafta itibariyle en çok çıkan numaralar şu şekilde:

35 sayısı şimdiye kadar 77 kere

13 sayısı şimdiye kadar 73 kere

37 sayısı şimdiye kadar 73 kere

1 sayısı şimdiye kadar 68 kere

45 sayısı şimdiye kadar 65 kere

17 sayısı şimdiye kadar 63 kere