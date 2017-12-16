Şüpheli paket polisi alarma geçirdi!

Okmeydanı'nda, bir duvara asılı pankartın önüne bırakılan bomba süsü verilmiş iki teneke ve müzik kutusu polisi alarma geçirdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, tenekeler ile müzik kutusunu fünyeyle patlattı.

Piyalepaşa Mahallesi Üst Seyhan Sokak üzerindeki bir evin duvarına asılan pankart ve bomba süsü verilmiş iki teneke ile müzik kutusunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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Olay yerine gelen polis, zırhlı araçlarla çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşları da uzaklaştırdı. Tenekeler ve müzik kutusu, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

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Tenekeler ve müzik kutusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Patlamanın ardından polis çevrede arama yaptı. DHA