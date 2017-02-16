Şüpheliler kaçmaya çalıştı, polis vurarak durdurdu

Polis, sağlık kontrolü için getirildikleri Esenyurt Devlet Hastanesi'nden kaçan 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için silah kullandı. Kaçan şüphelilerden biri başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Diğer şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

Polis, sağlık kontrolü için getirildikleri Esenyurt Devlet Hastanesi'nden kaçan 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için silah kullandı. Kaçan şüphelilerden biri başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Diğer şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre saat 16.15 sıralarında 2 hırsızlık şüphelisi polis refakatinde hastaneye getirildi. Hastanedeki işlemler sırasında 2 şüpheli elleri kelepçeli durumda kaçmaya başladı.

POLİS PEŞLERİNİ BIRAKMADI, KOVALAMAYI SÜRDÜRDÜ

Polis hastane dışına çıkan şüphelilerin peşini bırakmadı, kovalamayı sürdürdü. Şüphelilerin kaçmaya devam etmesi üzerine polis silah kullandı. Polisin silahından çıkan kurşunlardan biri kaçan 2 hırsızlık şüphelisinden birinin başına isabet etti.

BİRİ AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI, DİĞERİ YAKALANDI

Ağır yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı, yanındaki arkadaşı da yakalandı. Polis – hırsız kovalamacası sırasında bölgeye takviye polis kuvvetleri sevkedildi.