Sur dibinde Kobra zehiri ele geçirildi

İstanbul'da 3 milyon lira değerinde 123 tüp içerisinde yılan zehiri ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılan zehiri ticareti yapan bir kişiyi belirledi. Suriye uyruklu şüphelinin Fatih Silivrikapı’daki sur dibine paket sakladığı anlaşıldı. Ekipler, 2 gün boyunca paketi almaya gelecek kişiyi bekledi. Beklemeye rağmen gelen olmayınca, belirlenen noktada kazı yapan polis 123 tüp içerisinde “Kobra Yılanı” zehiri ele geçirdi. Tıptan, kimyaya bir çok alanda kullanılan zehrin 3 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Zehrin Suriye’den getirildiği öğrenildi. Polis olayla ilgili bir şüpheliyi arıyor.