Suriye-PKK ilişkileri 18 yıl öncesine döndü

Hafız Esad döneminde, PKK’ya ve eli kanlı liderine kucak açan Suriye, eski günlere dönüş işaretini verdi. Şam yönetimi, ABD ve Rusya’nın, PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’yi meşrulaştırma planlarına ‘yeşil ışık’ yaktı

Suriye yönetimi bölücü örgüt PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı 1979'dan 1998'e kadar topraklarında himaye etti. Öcalan, 19 yıl boyunca kanlı eylemleri Suriye'den sevk ve idare etti. 1998'de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, Suriye sınırında “Artık sabrımız kalmadı” dedi. Mesajı alan Hafız Esad liderliğindeki Şam yönetimi, Öcalan'ı topraklarından çıkardı. 5 yıldır iç savaşla boğuşan Suriye'nin Devlet Başkanı Beşar Esad ise ABD ve Rusya'nın “Bizim için terör örgütü değil” dediği YPG ile Türkiye'ye karşı işbirliği yapmaya başladı. Konuyla yakından ilgili kaynaklar şunları anlattı:

ESAD REJİMİ, PYD İLE EL ELE VERDİ

– El Bab Harekatı sırasında Tel Rıfat-Umm Hoş bölgelerinde toprak değişimleri yapılıyor. Böylece PKK'nın Afrin kantonlarının birleştirme çabasına Suriye de katkıda bulunuyor.

– Haseki'yi rejim ve YPG birlikte yönetiyor.

– Ruslar'ın kontrolünde rejim ve YPG, Hımeymin Üssü'nde birçok kez bir araya geldi.

– YPG'nin siyasi kanadı PYD'nin lideri Salih Müslim başta, YPG kadroları ve PKK, Suriye güçlerine katılımla ilgili açıklamalar yapıyor.

– Azez bölgesindeki bazı köylerde Esad rejimi ile YPG ortak hareket ediyor. YPG'nin denetimindeki bölgelerde verilen noter tasdikli belgeler bütün Suriye'de geçerli oluyor.

– Halep Operasyon Odası'ndaki haritalarda YPG ve PKK “Dost unsurlar” olarak gösteriliyor.

– Şeyh Maksut'taki YPG'lilerin Türkmenler ile Araplar'ı göç ettirmesine rejim izin veriyor.

– ABD ise Rakka Operasyonu'na Türkiye'nin, YPG ile aynı saflarda girmesini istiyor.

PYD, Esad rejimi için ‘dost birlik' sayıldı

Suriye'de Rusya, ABD,İran, Esad'ın rejim güçleri ve terör örgütleri, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için tuzak üzerine tuzak kuruyor. Suriye ordusunun kullandığı operasyon haritalarında, PKK ve Suriye uzantısı olan YPG “dost birlikler” olarak gösteriliyor. Bu haritalar, istihbarat birimleri tarafından Başbakanlığa sunulan belgeler arasında da yer aldı.

Washington ve Moskova'nın desteklediği YPG'nin, Menbiç'in batısındaki köyleri rejime bırakmasından sonra Rusya'ya ait insani yardım konvoyu, Rus zırhlıların eşliğinde kente giriş yaptı. Menbiç Askeri Meclisi'nin yanına Rusya Federasyonu'nun bayrağı çekildi.