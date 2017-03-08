Suriye sınırında hareketlilik!

Kilis’in Suriye sınırında havada ve karada askeri hareketlilik sürüyor.

Öğle saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri yetkililer helikopter ile Kilis'in Yavuzlu köyündeki Öncü Hudut Karakolu'na geldi. Buradaki sınır birliklerini denetleyen komutanlar, ardından Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattına geçip, Çobanbey Hudut Karakolu ile Havuzlubahçe Hudut Bölüğünde incelemelerde bulundular.

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KOMUTANLAR ELBEYLİ’DE

Öte yandan Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara ve beraberindeki heyet ile Elbeyli ilçesine geldi. Burada İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Çobanbey Hudut Karakolu ile Havuzlubahçe Hudut Bölüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar.

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Kilis ve Elbeyli sınır hattında havadan helikopter, karada ise askeri hareketlilik gün boyu sürdü. İHA