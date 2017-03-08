Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriye sınırında hareketlilik!

Kilis’in Suriye sınırında havada ve karada askeri hareketlilik sürüyor.
22:048 Mart 2017
Gündem
Suriye sınırında hareketlilik!
Kilis’in Suriye sınırında havada ve karada askeri hareketlilik sürüyor.

Öğle saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri yetkililer helikopter ile Kilis'in Yavuzlu köyündeki Öncü Hudut Karakolu'na geldi. Buradaki sınır birliklerini denetleyen komutanlar, ardından Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattına geçip, Çobanbey Hudut Karakolu ile Havuzlubahçe Hudut Bölüğünde incelemelerde bulundular.

 

İLGİLİ HABERSuriye sınırına askeri araç sevkiyatıSuriye sınırına askeri araç sevkiyatı

KOMUTANLAR ELBEYLİ’DE

Öte yandan Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara ve beraberindeki heyet ile Elbeyli ilçesine geldi. Burada İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Çobanbey Hudut Karakolu ile Havuzlubahçe Hudut Bölüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar.

İLGİLİ HABERSuriye sınırına 'Fırtına obüsü' sevkiyatıSuriye sınırına 'Fırtına obüsü' sevkiyatı

Kilis ve Elbeyli sınır hattında havadan helikopter, karada ise askeri hareketlilik gün boyu sürdü.  İHA

Son güncelleme: 22:2308.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar