Suriye uçağının düşmesinde 2 ihtimal

Suriye'de muhaliflerin bulunduğu İdlib'i bombalamak için Lazkiye Üssü'nden havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait tek kişilik MİG 21 tipi savaş uçağının geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Hatay'a düşmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay’ın merkez Antakya İlçesi’ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerine düşen uçağın enkazının bulunduğu bölgeyi jandarma, güvenlik çemberine aldı. Suriye sınırını yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan enkazda, aralarında Rus uzmanların da bulunacağı uluslararası kaza kırım ekibinin inceleme yapacağı ve uçağın düşme nedeninin bu incelemede kesinleşeceği belirtildi.

Suriye savaş uçağının düşme nedeni olarak biri İdlib’deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle isabet alması, diğeri ise yıldırım isabet etmesi olarak gösterildi. İdlib’deki muhalif kaynaklar uçağın yerden açtıkları ateşle isabet aldığını açıkladı. Suriye semalarında vurulan uçağın, 50 kilometre uzaklıktaki Antakya’ya kadar mesafe kat etmesi zayıf ihtimal olarak değerlendirildi.

Buna karşın Hatay ve çevresinde dün havanın gök gürültülü şiddetli yağışlı olması, uçağın yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğü ihtimalini güçlendirdi. Uzmanlar, yıldırım isabet etmesiyle elektronik sistemleri devre dışı kalan uçağın, pilotun paraşütle atlamasının ardından bu kadar mesafeyi kat etmesinin normal olduğunu söyledi.

YARALI PİLOT UYUTULUYOR

Hatay’da geçtiğimiz gün 18.30 sıralarında düşen Suriye savaş uçağın paraşütle atlayan pilotu Albay Mehmet Sufhan’a, dün sabaha karşı ulaşıldı.

Jandarma Özel Harekat timleri, Altınözü İlçesi’ne bağlı Fatikli Mahallesi kırsalında önce parçalanan paraşütü buldu, saat 04.30’da da Pilot Albay Sufhan’ı, 500 metre uzaklıkta ve Suriye sınırına yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta yaralı ve bitkin halde bulunmuştu.

Bilinci yerinde olan 56 yaşındaki Suriyeli Pilot Albay Mehmet Sufhan, önce Altınözü Jandarma Komutanlığı’na getirildi, buradan da ambulansla Hatay Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Belinde kırıklar olan ve omuriliği zedelenen Pilot Albay Sufhan, tedaviye alındı. Beyin Cerrahi Servisi’nde uyutulan Pilot Albay Sufhan’ın ameliyat edildiği belirtildi.

CANİKLİ: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Pilotun hastanede tedavisinin devam ettiğini ve vücudunda kırıklar olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Canikli, şöyle konuştu:

“Pilot yaralı halde sağ olarak bulundu. Şu anda tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi yok birkaç kırığı var. Tedavisi bu çerçevede devam ediyor. Tabii uçağın pilotuyla ilgili hususlar önümüzdeki günlerde netleşecek. Şu anda tabii içinde bulunduğumuz an itibariyle pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek. Ama şu an olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü; uçağın pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan netlik kazandıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek. Şu an itibariyle durum budur.”

DHA