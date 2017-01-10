Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriye’de kaybolan askerlerin şehit olduğu açıklandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir buçuk ay önce kaybolan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'in cezanelerinin Kilis'e getirildiği öğrenildi. Ailelerine de 'oğlunuz şehit oldu' açıklaması yapıldı.
07:1510 Ocak 2017
Gündem
Suriye’de kaybolan askerlerin şehit olduğu açıklandı
Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir buçuk ay önce kaybolan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'in cezanelerinin Kilis'e getirildiği öğrenildi. Ailelerine de 'oğlunuz şehit oldu' açıklaması yapıldı.

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 98’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile irtibatı kesilen ve kendilerinden 1,5 aydır haber alınamayan Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ile Adanalı Astsubay Muhammed Duran Keskin’in şehit oldukları açıklandı.

FOTO:DHA - Acı haberi şehit babasına askeri yetkililer verdi.

FOTO:DHA – Acı haberi şehit babasına askeri yetkililer verdi.

Kıvanç Kaşıkçı’nın şehit olduğu haberi, Çanakkale Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi’nde oturan ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ve
Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel verdi. Haberin ardından baba ocağı derin bir sessizliğe büründü.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Yoğun kar yağışına rağmen şehidin yakınları ve arkadaşları da ailenin acısına ortak olmak için eve geldi.  Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehit evine ise dev Türk bayrağı asıldı.

Muhammed Duran Keskin kendi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenmişti.

Muhammed Duran Keskin kendi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenmişti.

Muhammed Duran Keskin'in, Adana'daki  ailesine de akşam saatlerinde şehadet haberi verildi. Babasını 4 yıl önce kaybeden ve kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenen 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin'in,  şehadet haberi oturduğu Yeşilolba Mahallesi'nde askeri yetkililer tarafından anne Elif Kesin'e söylendi. Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri, acılı aileye destek olmak için şehidin baba evine geldi.

Şehit cenazelerinin Kilis’e getirildiği öğrenildi. (Ajanslar)

 

İLGİLİ HABERErdoğan: Suriyeli ve Iraklıların bir kısmını vatandaşlığa alacağızErdoğan: Suriyeli ve Iraklıların bir kısmını vatandaşlığa alacağız
Son güncelleme: 07:5410.01.2017
Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar