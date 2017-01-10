Suriye’de kaybolan askerlerin şehit olduğu açıklandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir buçuk ay önce kaybolan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'in cezanelerinin Kilis'e getirildiği öğrenildi. Ailelerine de 'oğlunuz şehit oldu' açıklaması yapıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir buçuk ay önce kaybolan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'in cezanelerinin Kilis'e getirildiği öğrenildi. Ailelerine de 'oğlunuz şehit oldu' açıklaması yapıldı.

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 98’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile irtibatı kesilen ve kendilerinden 1,5 aydır haber alınamayan Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ile Adanalı Astsubay Muhammed Duran Keskin’in şehit oldukları açıklandı.

Kıvanç Kaşıkçı’nın şehit olduğu haberi, Çanakkale Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi’nde oturan ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ve

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel verdi. Haberin ardından baba ocağı derin bir sessizliğe büründü.

Yoğun kar yağışına rağmen şehidin yakınları ve arkadaşları da ailenin acısına ortak olmak için eve geldi. Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehit evine ise dev Türk bayrağı asıldı.

Muhammed Duran Keskin'in, Adana'daki ailesine de akşam saatlerinde şehadet haberi verildi. Babasını 4 yıl önce kaybeden ve kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenen 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin'in, şehadet haberi oturduğu Yeşilolba Mahallesi'nde askeri yetkililer tarafından anne Elif Kesin'e söylendi. Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri, acılı aileye destek olmak için şehidin baba evine geldi.

Şehit cenazelerinin Kilis’e getirildiği öğrenildi. (Ajanslar)