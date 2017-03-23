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Reyhanlı şehidi sonrası gündeme geldi: Suriye’de ‘koordinasyon’ muamması

Dün Suriye'den Reyhanlı'daki sınır karakoluna açılan ateşle bir askerimiz daha şehit düştü. Saldırının, Rus askerlerinin bölgeye Afrin'e 'yerleştiği' haberlerinin çıkması sonrası yaşanması dikkat çekti. Rusya ile Türkiye arasındaki 'koordinasyon' yeniden gündeme geldi.
Sozcu.com.tr
10:4723 Mart 2017
Gündem
Reyhanlı şehidi sonrası gündeme geldi: Suriye’de ‘koordinasyon’ muamması
Dün Suriye'den Reyhanlı'daki sınır karakoluna açılan ateşle bir askerimiz daha şehit düştü. Saldırının, Rus askerlerinin bölgeye Afrin'e 'yerleştiği' haberlerinin çıkması sonrası yaşanması dikkat çekti. Rusya ile Türkiye arasındaki 'koordinasyon' yeniden gündeme geldi.

Dün Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakolundan acı bir haber geldi. Bükülmez Karakolu’nda görevli er Hüseyin Koroç, Suriye tarafından keskin nişancı silahıyla açılan ateşte vurularak şehit oldu.

FOTO:DHA - Hüseyin Koroç, Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu.

FOTO:DHA – Hüseyin Koroç, Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, askerimizi şehit eden ateşin, Suriye’deki PYD’nin kontrolünde bulunan bölgeden geldiğini açıkladı.

pyd-pkkÖSO ile PYD bölgesinin kesişiminde meydana gelen bu saldırı, bölgedeki ‘koordinasyon’ tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Rus askerlerinin Menbiç'te üs kuracağı iddia ediliyor.

Menbiç’teki Rus askerleri, PYD/YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG armaları ile  görüntülenmişti.

RUS ASKERLERİ MENBİÇ’TE!

Öyle ki Rus askerlerinin son üç haftadır bölgede PYD askerleri ile birlikte olduğu hatta Rus Ordusu’na ait zırhlıların sahada bulunduğu biliniyordu. Dünkü saldırının da Rus askerlerinin PYD’li teröristlerle Afrin’de nevruz kutladığı saatlerde yaşanması dikkat çekti.

Rus askerleri son olarak Menbiç'te nevruz kutlamalarında görüntülenmişti.

Rus askerleri son olarak Afrin’de nevruz kutlamalarında görüntülenmişti.

KOORDİNASYON İÇİN BİRARAYA GELMİŞLERDİ

Son bir yıldır Rusya, ABD ve Türkiye’nin Suriye’deki ‘operasyonlar için’ istihbarat paylaşımında bulunduğu biliniyordu. Örneğin; geçtiğimiz yıl ekim ayında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya’ya gitmiş, 12 Ocak’ta da Türkiye ve Rusya arasında Suriye’deki operasyonlar için ‘koordinasyon’ anlaşması imzalanmıştı. TSK’dan o zaman yapılan açıklamada, “Türk ve Rus uçakları Suriye’de işbirliği içinde olacak” denilmişti. Bu açıklamadan günler sonra ise (8 Şubat) Rus uçakları El Bab’ta  Türk askerlerinin bulunduğu binayı hedef almış sonradan ‘yanlışlıkla oldu’ denilen saldırıda 3 askerimiz şehit düşmüştü.

FOTO:DHA - Hulusi Akar, Rus mevkiidaşı ile son olarak Antalya'da biraraya gelmiş ve 'daha fazla işbirliği yapalım' diye anlaşmışlardı.

FOTO:DHA – Hulusi Akar, Rus mevkiidaşı ile son olarak Antalya’da biraraya gelmiş ve ‘daha fazla işbirliği yapalım’ diye anlaşmışlardı.

RUS KOMUTAN ANTALYA’DA AĞIRLANDI

Son olarak Mart ayının başında, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov’u Antalya’da ağırlamıştı. Kozmik buluşmada Suriye’nin masaya yatırıldığı ve özellikle Türkiye ile Rus tarafının ‘daha çok işbirliği için’ el sıkıştığı gündeme gelmişti. İkilinin daha sonra da defalarca Suriye ile ilgili telefon görüşmesi yaptığı açıklanmıştı.

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Son güncelleme: 12:2723.03.2017
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