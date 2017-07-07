Suriyeli hamile kadına tecavüz edip, çocuğu ile birlikte öldürdüler!

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü. Vahşetle ilgili jandarma eşgalleri belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Şahıslar suçlarını itifa etti... Acı haberi alan talihsiz koca ise fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İnsanı Yardım Vakfı (İHH) yetkilileri haber alınca hemen hastaneye koştu... İşte insanlığımızdan utandıracak vahşi olayın iğrenç detayları...

Kan dondurucu olay Sakarya’da, Kaynarca Birlik Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Köylüler, ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ile çocuğun cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri gelirken, öldürülen kişinin Hatipler Mahallesi’nde oturan ve eşi fabrikada çalışan Suriylei, 9 aylık hamile Emani Arrahman ve 10 aylık çocuğu olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İTİRAF ETTİLER!

Emani Arrahman ile 10 aylık çocuğunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada B.K. ve C.K. yakalandı. Gözaltına alınan B.K. ve C.K.’nın vahşice öldürülen Arrahman’ın eşi ile birlikte aynı tavuk fabrikasında çalıştıkları tespit edildi. Şüpheliler B.K. ve C.K.’nın birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ormanlık alanda tecavüz ettikleri Emani Arrahman’ı başına taşla vurarak öldürdükten sonra küçük oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. B.K. ve C.K. suçlarını itiraf etti.

BUGÜN HASTANAYE KALDIRILACAKTI

Bu arada vahşi olay yaşanmasaydı 9 aylık hamile Emani Arrahman’ın bugün doğum için hastaneye götürüleceği öğrenildi.

ACILI KOCA FENALAŞTI HASTANEYE KALDIRILDI

9 aylık hamile eşi ve 10 aylık çocuğunun öldürülmesi ile büyük acı yaşayan Suriyeli koca rahatsızlanınca, Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak sakinleştirici verildi. Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi’ne gelen 13 sivil toplum kuruluşu temsilcisi yaşanan olaya tepki gösterdi. İHH Sakarya İl Başkanı Sebahattin Aydın yaptığı açıklamada, “Oldukça üzüntü verici bir durum. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bugün burada olayın arka planına baktığımızda özellikle sanat ve siyaset camiasında etkili olan bazı isimlerin halkımızı galeyana getirerek adeta yeni bir 15 Temmuz süreci başlatmak için Suriyeliler gitsin propagandası yapmaktadırlar. Vefat eden ailemiz bizim insanı yardım çalışmalarımız kapsamında Sakarya’ya geldiği tarihten itibaren yardım ettiğimiz kardeşlerimiz. Bugün 3 kişi vefat etti. 10 aylık bir bebek, henüz karnında bugün doğacak olan bugün hastaneye gidip kucaklarına almayı hayal ettikleri bebeği ile beraber annesi. Bir baba hem hanımı, hem doğacak bebeğini ve 10 aylık bebeğini kaybetti” dedi.

Ailenin güvenilir bir liman olarak Suriye’den Türkiye’ye geldiğini ifade eden Aydın, “Sakarya şehri tarih boyunca hep göç almış bir şehir. Boşnaklar, Tatarlar, Çerkezler, Gürcüler ve bir çok milletten insanlar mülteci olarak Sakarya’ya gelmiş ve yeni bir medeniyet inşa etmişiz hep birlikte. Maalesef ailemiz Suriye’deki Esed rejiminden, o rejimin tecavüzlerinden, zulmünden ve katliamından kaçarak güvenilir bir liman olarak Türkiye’ye geldiler ve acı verici bir olayla karşı karşıya kaldılar. Son günlerde özellikle medyada Suriyeli birinin ve farklı bir mültecinin yapmış olduğu bir suçun tüm Suriyelilere mal etmeleri yersiz ise bugün gerçekleşen menfur saldırının da tüm Türk milletimize mal edilemeyeceğini biliyoruz. Emniyet kuvvetlerimiz hızla önlem almış, suçluları yakalamış ve bu suçluların adalet mekanizmamız tarafından en sert şekilde cezalandırılacağını umuyoruz” diye konuştu. Cenazeye herkesin katılması çağrısında bulunan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: “Gelmeden önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüzle görüştük. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmelerimiz oldu. Her türlü önlemi alacaklar ve aileye gerekli desteği verecekler. Suriyeliler ve diğer bütün mülteciler bizim misafirimizdir. Burası onların vatanıdır, eğer Osmanlı bakiyesi bir devlet olduğumuzu iddia ediyorsak bu kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Netice itibari ile buradan halkımıza açık bir çağrıda bulunmak istiyorum, henüz cenazenin defnedileceği yer ve tarih belli değildir. Bu cenazeye Boşnağı, Tatarı, Türkü ile Suriyelisi ile hep birlikte katılıp, bu zulmü, terörü lanetleyip birlikte beraberce yaşayabileceğimize vurgu yapmamız gerekiyor. Biz birlikte Türkiye’yiz. İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bilinmesini istiyoruz.”

(DHA)