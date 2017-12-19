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Suriyeli kasabın dükkanında kaçak et yakalandı

Adana’da Seyhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü’nün Suriyeli kasabın iş yerine yaptığı baskında kaçak kesilmiş et bulundu.

18:4619 Aralık 2017
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Suriyeli kasabın dükkanında kaçak et yakalandı
Adana’da Seyhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü’nün Suriyeli kasabın iş yerine yaptığı baskında kaçak kesilmiş et bulundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde Suriyeli bir kasabın dükkanında kaçak kesim yapıldığı ihbarını aldı. Daha sonra yetkililer durumu Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'ne bildirdi ve dükkana baskın yaptı.

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Dükkanda kaçak olarak kesim yapılan küçükbaş, büyükbaş ve tavuk eti bulan ekipler dükkanı mühürleyip Suriyeli sahibine cezai işlem uyguladı.

İHA

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