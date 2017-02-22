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Suriye uyruklu şahıs 18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü

Adana’da Suriye uyruklu bir şahıs, 18 yaşındaki genci iki yerinden bıçaklayarak öldürdü.
00:3322 Şubat 2017
Gündem
Suriye uyruklu şahıs 18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü
Adana’da Suriye uyruklu bir şahıs, 18 yaşındaki genci iki yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi 1184 sokak Yeşil Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Kırlangıç (18) ile kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu bir şahıs arasında sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle, Suriye uyruklu şahıs, Yahya Kırlangıç'ı 2 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Durumu gören vatandaşlar, Kırlangıç'ı hemen hastaneye götürdü. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kırlangıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Polis ekipleri, Suriyeli şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA

Son güncelleme: 00:4322.02.2017
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