Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriyeliler, Afganların evine bıçak ve tornavidalarla saldırdı: 1’i ağır 10 yaralı

Konya'da Suriyeli bir grup, ellerinde bıçak ve tornavidalarla Afganistanlı kişilerin kaldığı eve saldırdı. Saldırıda 1'i ağır 10 Afgan yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
07:4128 Şubat 2017
Gündem
Suriyeliler, Afganların evine bıçak ve tornavidalarla saldırdı: 1’i ağır 10 yaralı
Konya'da Suriyeli bir grup, ellerinde bıçak ve tornavidalarla Afganistanlı kişilerin kaldığı eve saldırdı. Saldırıda 1'i ağır 10 Afgan yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi girişinde meydana geldi. Bir apartmanın 1’inci katında yaklaşık 20 kişilik Afganın oturduğu ev, kimlikleri henüz belirlenemeyen Suriyeli bir grup tarafından basıldı.

suriyeliler-afganlar-kavga-1000

Ellerinde bıçak ve tornavida bulunan grup, Afganlara saldırdı. Saldırıda 10 Afgan bıçaklanarak ve dövülerek yaralanırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

suriyeliler-afganlar-kavga-1000-4

Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçakla göğsünden yaralanan bir Afgan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

suriyeliler-afganlar-kavga-1000-5

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada bina merdivenlerinde bıçak ve tornavida bulundu. Ayrıca para ve bazı değerli eşyalarının da gasp edildiğini ileri süren yaralıların verdikleri eşgaller doğrultusunda polisin çevredeki çalışmaları sürüyor.

suriyeliler-afganlar-kavga-1000-3suriyeliler-afganlar-kavga-1000-2İLGİLİ HABERSuriyelilerle, mahalleliler birbirine girdi: 4 yaralıSuriyelilerle, mahalleliler birbirine girdi: 4 yaralıİLGİLİ HABERSuriyeli iki genç, tartıştıkları 2 kişiyi bıçakladıSuriyeli iki genç, tartıştıkları 2 kişiyi bıçakladıİLGİLİ HABERBakan Müezzinoğlu: 5 bin Suriyeliye çalışma izni verildiBakan Müezzinoğlu: 5 bin Suriyeliye çalışma izni verildi

DHA

Son güncelleme: 08:3028.02.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar