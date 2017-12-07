Suriyelilere giden para 34 milyar dolara çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli sığınmacılara harcanan parayla ilgili “Nereye gitti bu 30 milyar dolar?” sorusuna Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ cevap verdi.

Akdağ, Suriyeliler için harcanan paranın 98.5 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Dolar bazında harcama ise 34.6 milyar dolara çıktı. Akdağ, Meclis'te önceki gün yaptığı açıklamada, ‘Sektörel bazlı Suriye maliyet analizi' tablosunu paylaştı. 5 kişilik Suriyeli bir aile için aylık 4 bin lira harcama yapıldığını kaydeden Akdağ, kişi başı harcamanın da 800 lira olduğunu söyledi. Akdağ'ın açıkladığı tabloda 11 milyar 649 milyon lira harcamanın karşısında ‘yardım olarak dağıtıldığı düşünülen miktar' yazıyor. Ancak ‘düşünülen miktarın' kuruşu kuruşuna tabloya eklenmesi kafaları karıştırdı. İşte o açıklama:

“EĞİTİME 15 MİLYAR LİRA”

“AFAD'ın yaptığı harcamalar 5 milyar 586 milyon 594 bin lira, güvenlik ve kamu düzeni hizmetleri 9 milyar 228 milyon 707 bin lira, sağlık hizmetleri 16 milyar 30 milyon 111 bin lira, eğitim 15 milyar 489 milyon 968 bin lira, belediyecilik 17 milyar 527 milyon 481 bin lira, vatandaşımızın yardım olarak dağıttığını düşündüğümüz 11 milyar 649 milyon 434 bin lira. Toplam 84 milyar 880 milyon 541 bin lira. Dövize çevrilmesiyle 30 milyar 285 milyon 573 bin dolar. Kamplar için harcanan arsaların fırsat maliyetlerini de düşünürsek, 34 milyar 692 milyon dolara kadar çıkıyor.”