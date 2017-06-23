Survivor’da kim şampiyon oldu: Survivor birincisi kim oldu? (İŞTE FİNAL GECESİ)

Adada ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetiyle başlayan Survivor 2017 macerası dün akşam yapılan finalle sona erdi. Survivor'da kim kazandı? Survivor şampiyonunun belirlediği heyecan dolu final gecesinde kazanan isim kim oldu? Kıbrıs'ta yapılan Survivor final gecesine dair ayrıntılar haberimizde...

Survivor’da final gecesinin heyecanı ekranlara damga vurdu. Survivor finalinde kim birinci oldu, Survivor şampiyonu kim oldu aramaları Google’da en çok yapılan aramalar arasına girdi. Survivor’da birinci olan isim halk oylamasında belli oldu. Aylarca süren mücadelenin sonucunda büyük ikramiyeyi kazanan isim kim oldu?

SURVİVOR’DA KİM BİRİNCİ OLUD?

“Survivor kim şampiyon oldu?” sorusunun cevabı bu gece belli oldu. Tüm yarışmacıların katılımı ile gerçekleşen büyük finalde Adem ve Ogeday ipi gögüslemek için yarıştı. SMS oylaması sonucu Survior 2017'nin şampiyonu Ogeday oldu.

ŞEYMA SUBAŞI KENDİ ŞAMPİYONUNU AÇIKLADI

Uzun bir yayın maratonunu dün akşam bitiren ve şampiyonunu belirleyen Survivor 2017 hiç şüphesiz magazin dünyasına kazandırdığı yeni isimlerle bir süre daha adından söz ettirecek. Kıbrıs'ta gerçekleşen finalde birinci olan kişi her ne kadar Ogeday olmuş olsa da Acun Ilıcalı'nın eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Şeyma Subaşı kendi finalistini başka biri olarak seçti. Acun'la birlikte çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaşan Şeyma Subaşı bu kareye ‘Benim Şampiyonum' notunu düşerek gerçek şampiyonu ilan etmiş oldu.

OGEDAY KİMDİR?

Adaya geldiği ilk gün “Şampiyonluklarıma şampiyonluk katmak için Survivor'a gidiyorum”. açıklamasında bulunan Ogeday Girişken kimdir? Fenerbahçe kürek takımının lisanslı oyuncusu olan Ogeday Girişken, milli formayı da giymiştir. Daha önce dünya gençler kürek şampiyonu olan Girişken küreğe ara verdi.

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