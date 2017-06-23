Sushi’nin ölümünün ardından Bakan’dan müjdeli haber geldi

İDO feribotunda geçtiğimiz günlerde seyahat ederken ölen Sushi adli köpeğin ölmesinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan hayvanseverleri sevindiren iki haber birden geldi. Eroğlu, hayvanların kalacağı yerlerin geniş ve havalandırmalı olacağını söyledi. Bakan'ın açıklamasına göre hayvanlara işkenceye de daha ağır cezalar gelecek.

SUSHİ FERİBOTTA ÖLMÜŞTÜ

İpek ve Orçun Orhan kardeşler, geçen hafta bindikleri İDO feribotunda köpekleri Sushi'yi, görevlilerin yönlendirmesiyle evcil hayvanların taşındığı bölüme koydu. Yolculuğun sonuda Sushi'nin öldüğünü öğrendiler.

‘SUSHI’LER GENELGESİ

İDO feribotunda geçtiğimiz günlerde seyahat ederken ölen köpek sonrası da çalışma yapacaklarını belirten Bakan Eroğlu şunları söyledi: “Hayvanların, yolculuklarda taşınması konusunda bir genelge hazırlıyoruz. Bu hayvanların kalacağı yerlerin standartlarını belirliyoruz. Genişlik, havalandırma vs… Bu tür vakalar çok üzücü. Sonuçta biz toplum olarak hayvanları severiz. Yaratılanı severiz Yaratan'dan ötürü. O da canlı, onun yaşamına da saygı göstermemiz gerekir. Ona yaşam hakkı tanımamız gerekir.”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, derneklerle de görüşerek hayvanlara daha geniş haklar tanıyan yasal düzenlemeyi yeniden gündeme aldıklarını müjdeledi.

“Pet shoplar'da katalog üzerinden satış ve hayvanların bu yerlerdeki durumu”na ilişkin haberlerinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hayvanseverlere bayram müjdesi verdi.

Hayvanlara daha geniş haklar tanıyan ancak bir türlü çıkarılamayan yasal düzenlemeyi yeniden gündeme getirdiklerini belirten Eroğlu, yasanın çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. Eroğlu Hürriyet'e şunları söyledi:

‘BELEDİYELERİN BAHANESİ KALMADI'

“Bütün hayvansever dostlarla, derneklerle oturduk ve kanun için hazırlık yaptık. Şunu söyleyebilirim. ‘Avrupa, medeniyet falan' diyorlar ama bunlar hayvanlara hiç önem vermezler. Ancak kendi evinde beslediği hayvan varsa ona değer verir ama sokak hayvanına müsaade etmez, uyuturlar. Onlar öldürmeye, uyutma diyorlar. Bizde uyutma kesinlikle yasak. Hatta öldüren, işkence eden herkese gerekli işlemler yapılıyor. Şu anda para cezası var. Kanun çıkınca hapis cezası gelecek.

Pet shop'ları denetliyoruz, sıkıntılı durumlarda uyarıyoruz. Ancak kanun olmadığı için ceza kesemiyoruz. Kanun çıkınca pet shop'larda balık ve bazı kuş türleri dışında hayvanlar olmayacak. Kedi-köpek gibi hayvanlar üretim yerlerinde, güzel ortamlarda tutulacak ve satışlar katalog üzerinden olacak. Kanun çıkana kadar da pet shop'larda bu hayvanların rahatını sağlamak bize düşüyor. “

“Hayvanların sahiplendirilmesi konusunda büyük bir seferberlik başlattık. Belediyelere yardımlar yapıyoruz. 83 bin 900 hayvan kapasiteli 231 hayvan bakım evinde 153 bin 591 tane hayvan kısırlaştırıldı. 175 bin 962 hayvan aşılandı. 5 kademeli çalışma yapıyoruz. Hayvanları aşılıyoruz, çip takıyoruz, küpeliyoruz, kısırlaştırıyoruz, sahiplendiriyoruz. 39 bin 393 tane hayvana çip takılarak sahiplendirildi. Belediyelere yer tahsis ediyoruz. 2017'de 5 milyon lira sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için ödenek verdik. 5 milyon lira da yeni bakımevi yapmak isteyen belediyelere hibe destek sağladık. Böylece ‘paramız yok' gibi bahaneleri kalmadı.

Hayvanlara çip takılması çok önemli. Özellikle yazlığa gidenler bir hayvan sahipleniyor sonra bırakıyorlar. Bu çok yanlış. Kanun çıktıktan sonra cezası büyük olacak. Bizim kültürümüzde hayvanların lokantalara, kafelere girmesi doğru değil. Rahatsız olan olabilir, çocuklar da korkabilir. Bazı hayvanlar yırtıcı olabiliyor. Bu hayvanların kontrollü olması gerekiyor. Ancak onlara lokantanın önünde, yanında uygun yerler yapılabilir.”