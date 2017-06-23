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Suudi Arabistan’a gönderilen kargodan 200 bin Captagon çıktı

İstanbul Polisi, bir kargo firmasındaki 6 oto yedek parçasının içerisinde 200 bin Captagon ele geçirdi. Uyuşturucunun Suudi Arabistan’a gönderilmek istendiği öğrenildi.

Habip ATAM
20:0223 Haziran 2017
Gündem
Suudi Arabistan’a gönderilen kargodan 200 bin Captagon çıktı
İstanbul Polisi, bir kargo firmasındaki 6 oto yedek parçasının içerisinde 200 bin Captagon ele geçirdi. Uyuşturucunun Suudi Arabistan’a gönderilmek istendiği öğrenildi.

-İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'ndaki  bir kargo firmasında çalışma yaptı. Profil değerlendirme ve analiz uzmanları Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere firmaya bırakılan 6 oto yedek parçasını şüpheli buldu.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Bunun üzerine kargodaki ürünler çıkarıldı. Fiber parça daire testere ile kesilince polisin şüphesinin doğru olduğu ortaya çıktı. Plaka halindeki parçanın içerisinden 2 milyon lira değerinde 33 kilo 900 gram ağırlığında 200 bin adet Captagon hap ele geçirildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Olayla ilgili uyuşturucu zulalı parçaları kargo firmasına teslim eden bir şüphelinin arandığı belirtildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

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