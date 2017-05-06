Suya giren 16 yaşındaki genç kayboldu!

Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı mesire alanı bölgesinde suya giren 16 yaşındaki genç suda kayboldu.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Berdan Barajı mesire alanı hayvanat bahçesi bölgesine suya giren 16 yaşındı Selman Yurtsever, iddiaya göre bir süre sonra suya battı ve gözlerden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine önce acil 112 Ambulansı ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin iki dalgıcının aramaları sonuç vermeyince, olay yerine Mersin merkezden dalgıç adam ekibi takviye edildi.

Bahar aylarıyla birlikte karların erimesi ve son günlerde yüksek bölgelere yağmur yağması nedeniyle su seviyesinin oldukça yükseldiği bölgede, arama çalışmaları zor şartlar altında yürütülüyor. Tarsus Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi'nde okuyan Selman Yurtsever'in yakınları arama çalışmalarını gözyaşı içinde takip ettiler.