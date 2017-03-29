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Tacizci apartman çatısında yakalandı

Eskişehir'de genç bir kıza sözle sarkıntılık yapıp kaçmaya çalışan 35 yaşlarındaki kişi, bir apatrmanın çatısında yakaladı.
23:2729 Mart 2017
Gündem
Tacizci apartman çatısında yakalandı
Eskişehir'de genç bir kıza sözle sarkıntılık yapıp kaçmaya çalışan 35 yaşlarındaki kişi, bir apatrmanın çatısında yakaladı.

Olay, akşam saatlerinde Eskibağlar Mahallesi Nazif Yörükçü Sokak’ta meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, sokakta yürüyen genç kıza sözle sarkıntılıkta bulundu. Genç kızın bağırıp yardım istemesi üzerine şüpheli bir apartmanın içerisine kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisleri gören şüpheli, apartmanların çatılarına ve teraslarına atlayarak kaçmaya başladı. Polisin titiz çalışması sonucu şüpheli, 3 katlı bir apartmanın çatısında yatarak saklanırken yakalandı.

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Gözaltına alınıp ekip otosuna bindililen şüpheliye, çevrede toplanan vatandaşlar saldırmak istedi. Araya giren polisler kalabalığı uzaklaştırdı. Şüpheli, Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

DHA

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Son güncelleme: 23:5529.03.2017
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