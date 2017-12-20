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‘Tacizcimi arıyorum’ demişti o sapık yakalandı

Ankara'da üniversite öğrencisi T.C.'yi evinin önünde taciz eden sapık Sertaç Ç. yakalandı.

16:0520 Aralık 2017
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‘Tacizcimi arıyorum’ demişti o sapık yakalandı
Ankara'da üniversite öğrencisi T.C.'yi evinin önünde taciz eden sapık Sertaç Ç. yakalandı.

Milliyet’ten Paşa Alyurt’un haberine göre Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatıyla Gasp Büro bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yakalanan zanlının 160 saat izlenen kamera görüntülerinin ardından yakalandığı öğrenildi.  20 yaşındaki üniversite öğrencisi uğradığı tacizin görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak yaşadığı olaya isyan etmiş “tacizcimi arıyorum” yazmıştı.

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Son güncelleme: 16:1120.12.2017
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