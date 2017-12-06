Tacizciye 3 yıl hapis

Kadıköy’de, yolda yürüyen 34 yaşındaki Didem Ş.’nin kalçasına dokunan öğretmen Ahmet Y. 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme hakimi, genç kadını kendisine iftira atmakla suçlayan sanık hakkında, ‘hiç bir kadının, tanımadığı bir erkeğe iftira atmayacağını' belirterek, verilen cezadan hiç bir indirim yapmadı ve cezayı ertelemedi. Bandırma’da yaşayan 28 yaşındaki öğretmen Ahmet Y., 19 Kasım 2016 Cumartesi günü gezmek için Kadıköy’e geldi. Gündüz vakti alkol alan Ahmet Y., saat 15.30 sıralarında rıhtımda yürürken, önünde giden 34 yaşındaki Didem Ş.'nin kalçasının ortasını elleyerek tacizde bulundu. Neye uğradığını şaşıran genç kadın, hemen polisten yardım istedi.

Alkollü olduğu belirlenen şüpheli Ahmet Y. gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan ve savunmasında iftiraya uğradığını iddia eden şüpheli Ahmet Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, iftiraya uğradığı yolunda savunma yapan sanığa karşın savcı, müşteki Didem Ş.'nin, tanımadığı şüpheliye iftira atmasını gerektirecek bir durum olamayacağını belirterek, Ahmet Y. hakkında, ‘basit cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Y. katılmazken, sadece müşteki Didem Ş.'nin avukatı katıldı. Didem Ş.'nin avukatı, cinsel saldırıda bulunan sanığın üstelik bir öğretmen olduğunu belirterek, en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti.

Yargılama sonucunda suçun oluştuğuna kanaat getiren mahkeme hakimi, hiç bir kadının, tanımadığı bir erkeğe iftira atmayacağını belirterek, sanık Ahmet Y.'nin 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ahmet Y.'nin cezasında herhangi bir indirim yapılmazken, ertelemede olmadı.