Tacize uğrayan Suriyeli hamile kadına devlet sahip çıktı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde 2 çocuğunun yanında silahlı bir kişinin tacizine uğrayan Suriye uyruklu E.X.'e devlet sahip çıktı. Halil'in evine giden Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, kadına ve çocuklarına gerekli psiko-sosyal ve hukuki destek verecek.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, ulusal ve yerel basında 14 Aralık tarihinde Diyarbakır´da hamile kadının çocuklarının yanında taciz edilmesine ilişkin haberlerin yayınlanması üzerine mağdur kadının evine gidirildiğini söyledi. Açar, mağdur kadının Suriye´de yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye’ye iki çocuğu ile sığındığı, 3’üncü çocuğuna hamile olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Kadının eşinin organize sanayide çalıştığı; basında yer aldığı gibi iki çocuğu ile birlikte yolda yürürken kim olduğunu bilmediği bir erkek tarafından taciz edildiği, bu duruma tepki gösterdiği anda tacizcinin kendisine silah doğrulttuğu, bu konunun polise intikal ettiği; savcılık tarafından adli işlemlerin başlatıldığı bilgisi edinilmiştir. Güvenlik birimlerince zanlının eşkalinin belirlenmesi için polis merkezinde zanlının robot resminin çizdirilmiş olup, yakalanması için çalışmalar yürütülmektedir. Müdürlüğümüz tarafından mağdura gerekli psiko-sosyal ile hukuki destek sunulacaktır.”

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İl Müdürü Halit Açar, aileye psiko-sosyal ve hukuki desteğin dışında devlet kurumu olarak her türlü yardıma hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti: “Devlet kurumu olarak tacize uğrayan kadın ve çocukları ile ilgili ekiplerimiz çalışma başlattı. Ailenin ekonomik olarak yardıma ihtiyacı yok. Eşi organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışıyor. Herhangi bir ekonomik destek talebinde bulunmadılar. Kadın ve çocuklar üzerinde uzmanlarımızın yapacağı çalışma sonrasında ağır travma görülmesi halinde buna göre belirlenecek programlar dahilinde destek verilecek. Konunun adli boyutu ile ilgili zaten güvenlik güçlerimiz gerekli çalışmayı yapıyor.”

DİYARBAKIR, (DHA)

