Hava Harp Okulu öğrencilerinin tahliye sevinci

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, yargılandıkları davada haklarında tahliye kararı verilen Hava Harp Okulu öğrencileri Silivri Cezaevi'nden bırakıldı. Öğrencileri cezaevi çıkışında aileleri, akrabaları ve okuldan arkadaşları karşıladı.

Dün görülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 75 sanıklı davada, 69 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verildi. Gün boyu davayı takip eden öğrenci yakınları kararın ardından büyük sevinç yaşadı. Aileleri, cezaevi kapısında öğrencilerin çıkmasını saatlerce bekledi. 01.00 sıralarında öğrencileri taşıyan otobüsün görünmesi ile toplanan yaklaşık 200 kişi kapıya akın etti. Öğrenciler marşlar söylenerek karşılandı. Öte yandan ilk grubun cezaevinden çıkışı esnasında havai fişek atıldı.

Cezaevinden çıkan öğrenciler ailelerine sarılarak hasret giderdi. İsmi Yusuf olan bir öğrenci uzun süre annesine sarılırken, annesi gözyaşlarını tutamadı. Babası ise, “Bundan daha güzel bir mutluluk olmaz. Adalet geç geldi ama biz ona hep güvendik” dedi.

Tahliye olan öğrencilerin yanı sıra hala cezaevinde olanların ailelerinden de destek amaçlı olarak cezaevi önünde olanlar bulunuyor. Cezaevi önünde bekleyenlerden İsmail Ekiz, “Siz de oğlunuzu mu bekliyorsunuz” sorusuna, “Şu anda öz oğlumu beklemiyorum ama bütün çocuklar benim oğlum. Burada ne kadar Harbiyeli öğrenci varsa hepsi benim oğlum. Benim çocuğumun mahkemesi 17 Nisan’da. 17-21 Nisan arası. Çocukların çıkacağını duyunca destek amaçlı geldik. Sağlık olsun. Onu çok seviyoruz. Onlara güveniyoruz. Vatanımız milletimiz sağ olsun” şeklinde yanıt verdi. (DHA)