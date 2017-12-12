‘Takbul’ gözlüklerle denetim artık daha hızlı

Bodrum'da yol denetimi yapan jandarma ekipleri, 'takbul gözlüğü' ile kimlik, plaka, yüz ve araç sorgulamasını kısa sürede yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve ODTÜ’lü bilim adamları tarafından ortaklaşa geliştirilen, Simülasyon Bilim ve Teknolojileri Limited tarafından yazılımı hazırlanan ve ilk olarak sadece 20 adet üretilen ‘takbul bilgisayarlı arama bulma sistemli gözlükler’, Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’ndeki denetimde kullanıldı. Gözlüğü takan jandarma görevlisi, ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport veya araç plakalarını kısa sürede kontrol etti. Takbul gözlüğünün mobil internet üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı Merkezi ile bağlantılı olduğu, ayrıca araç plaka tanımlaması, sahte plaka ve yüz okuma özelliklerinin de bulunduğu belirtildi. Jandarmanın kimlikleri gözlüğüne yakınlaştırarak kontrol etmesi vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Ayrıca, jandarmanın, 34 kişilik bir otobüsteki kimlik kontrolünün de sadece 3 dakika sürmesi dikkat çekti.

Ankara’dan otomobille Bodrum’a gelen emekli makine mühendisi, evli ve iki çocuk babası Elçin Görgün (54), “Ankara’dan Bodrum’a gelene kadar 3-4 kez kontrol noktasından geçtim ama burada kontrol sadece 3-5 saniye sürdü, çok şaşırdım. İnşallah bu uygulama yaygınlaştırılır” dedi.

UYGULAMA 10 İLDE BAŞLADI

20 adet üretilen takbul gözlüklerinin 10 tanesinin deneme amaçlı kullanılması için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiği, Türkiye’de bugünden itibaren uygulamanın Muğla dahil olmak üzere 10 ilde başladığı belirtildi. (DHA)