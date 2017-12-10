Taklit edilemez denen çipli ehliyetin sahtesini ürettiler

Taklit edilemeyecek derecede güvenli olduğu belirtilen çipli ehliyetlerin sahte olduğunu belirleyen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, taklit edilemez denen çipli sürücü belgesinin sahtesini kullanan 2 kişi polisin dikkati sonucu yakalandı. İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

İki kişi akşam saatlerinde Kuşadası Türkmen Mahallesi’nde bir otele giderek rezervasyon yaptırdı. Resepsiyon çalışanının şüphelenip haber vermesiyle otele gelen polis ekipleri, iki kişinin çipli ehliyetlerini kontrol etti.

Taklit edilemeyecek derecede güvenli olduğu belirtilen çipli ehliyetlerin sahte olduğunu belirleyen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, zanlıları verdikleri çelişkileri ifadeler üzerine gözaltına aldı.



Parmak izi kontrolünde gerçek adı Ferhat T. olan ancak Fırat Turhanlı adına sahte çipli ehliyet kullanan zanlının İstanbul’da 7 ayrı suça karıştığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Diğer zanlı Şahin A.’nın ise Sami Börek adına sahte kimlik kullandığı, bilişim suçu, başkaları adına evrak düzenleyip bankalardan kredi çekmek, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte kimlik düzenlemek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak suçlarından hakkında çeşitli mahkemelerden kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Haklarında çeşitli mahkemelerden yargılama kararı bulunan ve sahte çipli ehliyetle yakalanan 2 zanlının işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkacağı kaydedildi. AYDIN (İHA)