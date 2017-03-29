Taksici dehşeti güvenlik kamerasında

İstanbul'da BiTaksi uygulamasıyla çağrılan taksinin sürücüsü ile müşteriler arasındaki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bakırköy’de geçtiğimiz hafta yaşandı. Bindikleri taksideki sürücü Barış K.’nın trafikte kavga ettiğini gören çift, durumu BiTaksi uygulamasına yorum olarak bildirdi. Olaydan bir hafta sonra yeniden BiTaksi uygulamasıyla taksi çağıran J.R. ve erkek arkadaşı O.D., şikayet ettikleri Barış K. isimli şoförün taksisine bindi.

İddiaya göre genç çifti tehdit eden sürücü, “Bir haftadır sizi takip ediyorum, yeniden (taksi) çağırmanızı bekledim. Bugün çağırdınız, uygulamadan sizi gördüm ve hemen geldim. Bu araçtan inemezsiniz, sizi öldüreceğim” dedi. Aracı taksi durağına çeken şoför, çifti darp etti.

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Takside yaşanan dehşetin görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki taksi, ön sağ ve sol arka kapıları açık vaziyette Bakırköy’deki taksi durağına yanaşıyor. Aracından inen Barış K., O.D.’yi yumruklamaya başlıyor. Bu sırada J.R. erkek arkadaşına yardım etmeye çalışıyor ve çevredeki taksiciler gelerek kavgayı ayırıyor.

İHA