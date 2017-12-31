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Taksim Meydanı’nda ‘drone savar’lı güvenlik önlemi

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında "drone savar"lar kullanılmaya başlandı.

23:0631 Aralık 2017
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Taksim Meydanı’nda ‘drone savar’lı güvenlik önlemi
Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında "drone savar"lar kullanılmaya başlandı.

ASELSAN tarafından üretilen drone savarlar, yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı’nda kullanılmaya başlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında olumsuz bir duruma karşı askerler tarafından kullanılan drone savarlar dikkat çekti. Bölgede izinsiz uçurulacak dronelara karşı kullanılacak olan drone savarlar, askerler tarafından hazır bir şekilde bekletildi.

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İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan aynı dakikalarda bölgeye gelerek görev yapan polisleri ziyaret etti.

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İncelemelerin sürdüğü dakikalarda Taksim bölgesinde İstanbul polisi bölgeyi havadan da anbean kontrol etti. Polis helikopterinin uzun süre Taksim çevresinde tur attığı gözlendi.

İHA

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Son güncelleme: 23:0831.12.2017
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