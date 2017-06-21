Taksim’de yine ibretlik manzara: Alnında ‘enayi’ yazan dövmeli kişi verdi

Yer Taksim. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nün hemen yanı başındaki ara sokaktaki merdivenlerde genç bir kız baygın halde yatıyor. Çevredekilerin ifadesine göre, yaklaşık yarım saat önce yanına gelen alnında "enayi" yazan dövme bulunan bir kişinin verdiği uyuşturucu maddeyi kullanmış. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki genç kıza yardım etmesi için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ayılttıktan sonra ayrıldı.

Görgü tanığı otopark görevlisi, “Buralarda dolaşan bir kişi var. Kıza uyuşturucu madde içirdi. Kız burada bayıldı kaldı. Bonzai denilen bir illet var. Buralarda ve civarda genelde içiliyor.Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Buna bir çare bulun.Yazık bu çocuklara” dedi.

BİZ KADINI BAYGIN HALDE BULDUK

Burada aynı durumda çok kişinin olduğunu belirten mahalle esnafı, “35 yaşlarında alnında ‘enayi’ yazan dövmeli bir adam kıza uyuşturucu madde içirmiş. Biz kızı baygın halde görünce adamı yakaladık. Ama polis ekipleri gelmeyince adam kaçtı. Biz olay yerine ambulans çağırdık. Ambulans geldi kıza şeker verdi gitti” diye konuştu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayılan genç kız, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. DHA