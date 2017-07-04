Tanker patladı 3 ölü bir kız çocuğu kayıp

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde TIR ile çarpışan tankerin büyük bir gürültüyle patladığı, arkadaki bir cipin de alev alarak yandığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, kayıp 1 çocuğun bedeni bulunamadı, 10 kişi ise yaralandı. Ölü sayısının belirnemediği kazada DNA örnekleri toplandı.

Denizli’nin Sarayköy İlçesi’nde TIR ile çarpışan tankerin büyük bir gürültüyle patladığı, arkadaki bir cipin de alev alarak yandığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, kayıp 1 çocuğun bedeni bulunamadı, 10 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Denizli-İzmir karayolunun Sarayköy Mevkii’nde meydana geldi. Aydın’dan Denizli yönüne giden Merih Diğrek yönetimindeki 45 AJ 241 plakalı LPG tankeriyle, Sarayköy’deki yangına müdahale için iş makinesi götüren evli ve iki çocuk babası Hüseyin Avcı (41) yönetimindeki, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (DESKİ) ait 20 YS 346 plakalı TIR çarpıştı. Kazada LPG yüklü tanker büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle, tankerin arkasında bulunan, İbrahim Şama yönetimindeki CD 259 JP yabancı plakalı bir cip de alev aldı. Cipte bulunan ve Fransa’dan geldikleri belirtilen 5 kişilik aileden baba, anne ve bir çocuk yaralı olarak çıkartıldı. Kazada TIR şoförü Hüseyin Avcı ve tanker şoförü Merih Diğrek ile cipte bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kız çocuğu öldü.

PATLAMA SONRASI 1 KIZ ÇOCUĞU KAYIP

Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı saat 08.00’e kadar kaza yerinde çalışma yürüttü. Olay yeri inceleme ekipleri, kazaya karışan araçların içinde ve sulama kanalında ceset aradı. CD 259 JP plakalı araçta yaralanan 3 kişinin kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi. Cipte olduğu belirtilen bir kız çocuğunun bedeni ise bulunamadı. Cipin bazı parçalarının savrulduğu sulama kanalının suyu kesilerek, kanal boyunca kız çocuğunu arama çalışması yapıldı.

TOPLAM 10 YARALI

Tankerdeki yangına müdahale eden üç itfaiye erinin, tankerin patlamasıyla yaralandığı öğrenildi. Çevrede bulunan bazı kişiler de dahil toplam 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yabancı plakalı cipte bulunan sürücü babanın durumunun ağır, vücudunun büyük bölümünde yanık olduğu belirtildi. Yaralılardan birinin Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde görevli, TIR’ın arkasında yüklü olan dozerin operatörü Zafer Demir olduğu anlaşıldı. Ağır yanık yarası bulunan Demir’in de ambulans uçakla İstanbul’daki bir hastaneye götürülerek tedaviye alındığı bildirildi. Bu arada patlama sonucu tankerden 600 metre uzağa fırlayan tanker parçasının yol kenarında bulunan ağıla düşmesiyle, 5 koyunun da telef olduğu ortaya çıktı. Savcılık ve polis ekipleri olayla ilgili adli soruşturmayı sürdürüyor. Kazanın, üzerinde dozer yüklü olan TIR’ın, yangın bölgesine ulaşmak için ana yoldan tali yola geçiş yapmak isterken, Aydın’dan Denizli yönüne giden LPG yüklü tankerin çarpmasıyla meydana geldiği tahmin ediliyor. DHA