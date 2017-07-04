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Tankerin çarptığı kamyonet otomobilin üstüne uçtu: 1 ölü

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, LPG yüklü tankerin çarptığı kamyonet, otomobilin üzerine uçtu. Kamyonetin içinde sıkışan sürücü yaşamını yitirirken, kamyonetin altında kalan otomobildeki 3 kişi ise kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

13:294 Temmuz 2017
Gündem
Tankerin çarptığı kamyonet otomobilin üstüne uçtu: 1 ölü
Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, LPG yüklü tankerin çarptığı kamyonet, otomobilin üzerine uçtu. Kamyonetin içinde sıkışan sürücü yaşamını yitirirken, kamyonetin altında kalan otomobildeki 3 kişi ise kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Kaza bugün sabah saatlerinde, D-100 karayolu Ormanköy mevkiinde meydana geldi. Hendek yönüne giden 81 FL 158 plakalı LPG yüklü tanker, kavşaktan geçen Kadir Arabacı yönetimindeki 54 HV 553 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kamyonet çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarında duran 54 AC 133 plakalı otomobilin üzerine uçtu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kamyonet otomobilin üzerinde dururken, hasar gören kamyonette sıkışan Kadir Arabacı ağır yaralandı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan büyük şans eseri yara almadan kurtuldu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Arabacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Son güncelleme: 13:3304.07.2017
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