Tankerin çarptığı kamyonet otomobilin üstüne uçtu: 1 ölü

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, LPG yüklü tankerin çarptığı kamyonet, otomobilin üzerine uçtu. Kamyonetin içinde sıkışan sürücü yaşamını yitirirken, kamyonetin altında kalan otomobildeki 3 kişi ise kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Kaza bugün sabah saatlerinde, D-100 karayolu Ormanköy mevkiinde meydana geldi. Hendek yönüne giden 81 FL 158 plakalı LPG yüklü tanker, kavşaktan geçen Kadir Arabacı yönetimindeki 54 HV 553 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı.

Kamyonet çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarında duran 54 AC 133 plakalı otomobilin üzerine uçtu.

Kamyonet otomobilin üzerinde dururken, hasar gören kamyonette sıkışan Kadir Arabacı ağır yaralandı.

Otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan büyük şans eseri yara almadan kurtuldu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Arabacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)