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Tankın TOMA’yı vurduğu o görüntü ilk kez yayınlandı

İstanbul'da kanlı darbe kalkışması sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki tanktan yapılan atışın TOMA aracını delip geçmesinin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Habip ATAM
19:4314 Temmuz 2017
Gündem

Tankın TOMA'yı vurduğu o görüntü ilk kez... paylaşan: Sozcu
İstanbul'da kanlı darbe kalkışması sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki tanktan yapılan atışın TOMA aracını delip geçmesinin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz’un yıldönümü için “Bir Emir Bin Nefer” adlı  belgesel hazırladı.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yanında yaralanan koruma polisi gazi Mehmet Onay’ın hazırladığı belgeselde, dönemin Çevik Kuvvet Şube Müdürü Gazi Kayhan Şahan, dönemin Şişli İlçe Emniyet Müdürü Gazi Melih Ekici, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç yaşadıklarını anlattı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Belgeselde kullanılan görüntüler arasında daha önce hiç yayınlanmayan görüntülere de yer verildi. Görüntüde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki tanktan ateş açılması da yer alırken; tank mermisinin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nı ( TOMA)  delip geçmesi de görülüyor.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

 

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