Tankın TOMA’yı vurduğu o görüntü ilk kez yayınlandı

İstanbul'da kanlı darbe kalkışması sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki tanktan yapılan atışın TOMA aracını delip geçmesinin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz’un yıldönümü için “Bir Emir Bin Nefer” adlı belgesel hazırladı.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yanında yaralanan koruma polisi gazi Mehmet Onay’ın hazırladığı belgeselde, dönemin Çevik Kuvvet Şube Müdürü Gazi Kayhan Şahan, dönemin Şişli İlçe Emniyet Müdürü Gazi Melih Ekici, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç yaşadıklarını anlattı.

Belgeselde kullanılan görüntüler arasında daha önce hiç yayınlanmayan görüntülere de yer verildi. Görüntüde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki tanktan ateş açılması da yer alırken; tank mermisinin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nı ( TOMA) delip geçmesi de görülüyor.