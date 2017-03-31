Tankları ile ünlü Sincan’a savaş uçağı konuldu

Tankların sokaklarda yürütüldüğü ve savaş araçlarından nefret ederek büyüyen insanların yaşadığı Sincan'da, ilçenin cazibe merkezi haline getirmek amacıyla savaş uçağı konuldu. Tankların yürütülmesi ile darbe tarihimize geçen Sincan'da 15 Temmuz gecesinde yaşananları hatırlatan f-4 uçağının konulması ilginç bir tezat oluşturuldu. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna savaş uçağının konulması amacını "Çocuklara havacılık sevgisini aşılamayı hedefliyoruz” diyerek anlattı.

Tankların sokaklarda yürütüldüğü ve savaş araçlarından nefret ederek büyüyen insanların yaşadığı Sincan'da, ilçenin cazibe merkezi haline getirmek amacıyla savaş uçağı konuldu. Tankların yürütülmesi ile darbe tarihimize geçen Sincan'da 15 Temmuz gecesinde yaşananları hatırlatan f-4 uçağının konulması ilginç bir tezat oluşturuldu. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna savaş uçağının konulması amacını "Çocuklara havacılık sevgisini aşılamayı hedefliyoruz” diyerek anlattı.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna vatandaşlarda havacılığa karşı farkındalık oluşturma hedefi taşıdıklarını söyleyerek, ”Vatandaşlarımıza ve özellikle de çocuklara havacılık sevgisini aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Sincan'ı cazibe merkezi haline getirmek için emin adımlarla çalışmaya devam eden Sincan Belediyesi, kent merkezine yerleştirilen kara trenin ardından, Demokrasi Parkına da bir savaş uçağı yerleştirdi. Parka yerleştirilen F4 savaş uçağı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Uçakla fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar parka akın ediyor. Daha önce İstasyon Parkına Manisa'nın Alaşehir ilçesinden tırlarla getirilen 1941 Churchill model kara tren yerleştirmişti. Sincanlıların beğenisini kazanan kara trenin ardından Sincan Belediyesi şimdi de şehre yeni bir simge kazandırdı. Baharın gelmesiyle beraber Sincanlıların rağbet ettiği Demokrasi Parkına 50 yıl hizmetinin ardından emekliye ayrılan bir F4 savaş uçağı yerleştirildi. Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından getirtilen uçak, parkı daha ilgi çekici hale getirmesiyle beraber, özellikle de çocuklara havacılık sevgisini aşılamayı hedefliyor.

SİNCAN'DA TANKLAR YÜRÜDÜ Kudüs Gecesi Düzenlendi, Sincan'da Tanklar Yürüdü (1997) Sincan'ın RP'li Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın 30 Ocak 1997'de düzenlediği Kudüs'ü anma gecesinde Hizbullah ve Hamas liderlerinin posterlerinin asılması büyük tartışmalara neden oldu. Gecede ayrıca intifada hareketinin canlandırılması yapıldı. Bu gecenin sonrasında Sincan'da tanklar geçiş yapmıştı. Bu olay 28 Şubat'a giden yolun önemli adımlarından sayıldı.

Eskişehir'den getirilen uçak, dev vinçler yardımıyla parka yerleştirilerek Sincanlıların beğenisine sunuldu. Özel bir ekip tarafından Eskişehir'de sökülerek Sincan'da tekrar montajı gerçekleştirilen F4 savaş uçağı 50 yıllık görev süresi boyunca birçok başarıya imza attı. Özellikle terörle mücadelede önemli görevler üstlenen savaş uçağı vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Uçakla beraber fotoğraf çektirmek isteyenler Demokrasi Parkına geliyor.

AMAÇ HAVACILIĞA SEVGİ AŞILAMAK

Göreve geldiği günden beri Sincan'ı bir cazibe merkezi haline dönüştürmek yolunda önemli adımlar atan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşlarda havacılığa karşı farkındalık oluşturma hedefi taşıdıklarını söyledi. Başkan Tuna, “Demokrasi timsali haline gelen parkımıza şimdi bir de simge kazandırdık. Yurt savunmamızda önemli görevler üstlenen F-4 savaş uçağı yaklaşık 3 yıl önce emekliye ayrılmıştı. Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezinden bu emekliye ayrılan uçağı alarak Sincan'a getirdik. Böylece gençlerimize havacılığa karşı bir sevgi aşılayacağız. Belki de vatansever bir gencimiz Demokrasi Parkında gördüğü uçak sayesinde pilot olmak isteyecek ve bu yolda ilerleyecektir. Bizler Sincan’ımızı güzelleştirirken bunları da düşünüyoruz. Anıt haline dönüştürdüğümüz savaş uçağımız Sincan’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu. İHA